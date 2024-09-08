根除胃癌元凶！國內最新研究「4合1療法」10天見效　除菌率破9成

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▲8至9成的胃癌都是由幽門螺旋桿菌感染所引起。（圖／取自Pixabay）

胃癌長年盤踞台灣十大癌症，其發生與幽門桿菌感染息息相關，原本三合一療法的效果顯著，但因抗生素的抗藥性愈來愈強，也影響此治療成功率，，感染者應盡快治療。成大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師楊貳翔為此研究主持人，他說，根據調查，高達9成的胃癌成因與幽門桿菌感染相關，而過去在馬祖進行的大規模篩檢及根除計畫，證實除菌能顯著降低胃癌發生率，因此除非患者有嚴重共病或其他不適合接受治療的問題，一般都會建議感染者接受除菌治療。楊貳翔指出，過去的除菌治療主要採三合一療法，包括氫離子幫浦抑制劑、克拉黴素（clarithromycin）及阿莫西（amoxicillin），但因抗生素抗藥性逐年增強，此療法在抗藥性高的地區近年已不適用，而台灣的克拉黴素抗藥性也不低，接近閾值15~20%，因此這些年國、內外的治療指引建議，第一線治療處方均已調整為「鉍劑四合一療法」或「非鉍劑四合一療法」。針對鉍劑四合一療法，楊貳翔說，包括鉍劑（bismuth）、氫離子幫浦抑制劑、四環黴素（tetracycline）及甲硝唑（metronidazole）；根據之前的研究，此療法除菌效果顯著高於三合一療法，因此被用於第一線治療。對於鉍劑四合一療法要進行多久，楊貳翔指出，研究團隊設計隨機分派臨床試驗，將受試者分成10天與14天2組，結果顯示，在醫療人員適當衛教下，2組的服藥遵從性都很高，除菌成功率（分別為92.4%及92.9%）、副作用發生率（分別為54.1%及57.1%）均無明顯差異，且副作用均輕微，不過10天療程有較低比例的頭暈及嘔吐。楊貳翔說明，，提醒感染者均應儘速接受治療，以降低後續併發症風險。