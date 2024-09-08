平均少活11年！「慢性阻塞性肺病」恐怖　2藥併用防肺功能退化40%

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▲COPD常見急性惡化症狀包括短時間內痰液變多或變濃稠、呼吸有喘鳴聲、簡單日常活動出現困難。（示意圖，非本人／取自photoAC）

根據衛福部統計，慢性阻塞性肺病（COPD）近年始終盤踞台灣十大死因，病人平均壽命比一般人少11年，最常見成因為抽菸、空氣污染等刺激；醫師說，許多長輩以為長時間的咳嗽是正常老化現象，沒有積極治療，導致糖尿病等共病產生，提醒若咳嗽長達4週以上，應儘速就醫查明原因。振興醫院內科部主任陶啓偉表示，COPD是一種肺部發炎疾病，會導致肺功能退化，形成阻塞性病變，出現慢性咳嗽、有痰、氣喘等「咳、痰、喘」症狀，長期恐惡化為呼吸困難，而且會有糖尿病、骨質疏鬆、心臟病等共病產生，實在不容輕忽。陶啓偉指出，門診常發現不少長輩覺得長期咳嗽只是一般感冒、「老人咳」，直到急性惡化，才發現是COPD，而常見急性惡化症狀包括短時間內痰液變多或變濃稠、呼吸有喘鳴聲、簡單日常活動都出現困難等。相較於無急性惡化的病人，面臨急性惡化的患者，其肺功能退化的狀況超過40%，一旦因嚴重急性惡化而住院，5年內死亡率甚至超過50%，且在急性惡化過程中，心肌梗塞的風險也會增加一倍。針對COPD的治療，陶啓偉說，以單方或複方支氣管擴張劑放鬆呼吸道平滑肌為主，但針對容易急性惡化的病人，建議另搭配吸入性類固醇治療，以改善發炎及肺功能狀況。對於某些人擔心類固醇使用，陶啓偉則說，吸入性類固醇的劑量少，且直接吸入肺部作用，不會全身循環，因此對身體的影響有限，安全性高。無須擔心會出現月亮臉、水牛肩等傳統類固醇副作用。陶啓偉指出，COPD患者務必戒菸，並規律用藥，同時得定期回診、到院接受肺部復健，生活中也要避免焚香、汽車廢氣等不良空氣影響，以延緩疾病惡化，生活品質才能提升。