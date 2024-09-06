特企／耕建築讓世界看見台灣　榮獲2024美國MUSE設計大獎白金首獎

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秉持為建築種下「安全、健康、永續」的種子，「耕薪都市更新」•「耕建築」累積逾18年的都更經歷，不斷突破創新，近日天母建案「耕心冉冉」更榮獲美國2024MUSE Design Awards最高榮譽白金獎，讓台灣建築再次驚豔國際！美國MUSE Design Awards匯聚全球跨領域設計作品，經嚴格評選，只有具備頂尖美感與概念的作品，才能成為「設計界的謬思」，因而吸引眾多作品爭相角逐。2024年全球角逐案件激烈，台灣代表作品「耕心冉冉」勇奪首獎榮耀，再次見證「耕薪都市更新」•「耕建築」的建築美學實力！以「垂直森境」的建築設計概念，「耕心冉冉」讓基地的原生自然，以不同樣貌與型式，融合成為社區的一部分，並藉由十字型的平面設計，讓每戶住宅單位可以達到四面採光、與空氣對流的優勢；藉由景觀、植被與建築空間條件，打造出節能、永續，兼具國際美學的健康住宅，不僅為台灣這座熱帶島嶼，做出了自己該有的地域氣候設計，更為台北天母的國際城市，展現屬於自己的國際建築情懷與語言。誠如黃張維董事長所說，建築，是時代生活的書寫，每一章節，是每一地域文化的蛻變過程，「耕薪都市更新」•「耕建築」作為城市的建築農夫，每一棟建築的誕生，除了肩負居住品質，更代表了這座城市的素養水平，因此，一個好的建築不僅在於外表的形式，更在於它的環境責任與文化內涵！透過建築＂耕耘＂城市美好，把住的價值一代＂薪傳＂一代，這就是身為耕建築人的一生使命！「獲獎是一種肯定，更將成我們堅持邁向更好的建築實踐」，繼「耕心冉冉」之後，未來中山北路商辦案、連雲街「耕玉」案、金華街案，以及明年下半年的龍江路案，「耕薪都市更新」•「耕建築」會有怎麼樣令國際再次驚豔之作，就讓大眾屏息以待！