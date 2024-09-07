賀瓏非洲遊狂出包！他早警告「3關鍵」會有事　萬人朝聖神算畫面

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▲一行人在7月時履行約定到非洲去冒險，沒想到一路上波折不斷。（圖／DoDo Men YT頻道）

▲賀瓏透露自己之前曾在直播中讓簡少年算命，當時對方就曾提醒他，在農曆6月出遠門會出事。（圖／DoDo Men YT頻道）

▲賀瓏請簡少年一起直播，當時對方就曾精準預言。（圖／賀瓏YT頻道）

網紅賀瓏個性幽默、說話風格犀利，因主持「賀瓏夜夜秀」深受粉絲喜愛，去年（2023）YouTuber「The DoDo Men」上節目時，要求賀瓏用飛鏢射中哪裡就要帶他去，而賀瓏竟射中剛果，一行人也在7月時履行約定到非洲去冒險，沒想到一路上波折不斷，賀瓏也無奈表示，命理網紅「簡少年」曾預言過如今的狀況，網友挖出片段，當時他早已指出3點關鍵，指賀瓏如果觸碰到會出事，引來超過萬人朝聖這段直播畫面。「The DoDo Men嘟嘟人」7月帶著賀瓏和對方的攝影師強尼一起去非洲，然而一路上狀況不斷，先是因為太晚申請簽證，導致一行人險些無法前往，又因為微軟大當機，在香港機場滯留20多個小時，好不容易抵達當地，竟然車禍撞上山壁，「DoDo Men」擁有豐富旅遊經驗，從沒發生過這麼多問題，讓網友笑翻。賀瓏在香港機場時一度絕望，透露自己之前曾在直播中讓簡少年算命，當時對方就提醒他，在農曆6月出遠門會出事，是和簽證、來賓相關的問題，有網友挖出這段直播畫面，賀瓏當下就想起他要和「DoDo Men」一起去非洲，簡少年還開玩笑直呼：「那就拖著他們一起。」果然這趟出遊問題不斷，讓「DoDo Men」都忍不住留言：「出發去非洲前應該先看這集。」不少網友都在看了賀瓏非洲旅行的影片後，來朝聖這段直播，紛紛驚呼，「看完嘟嘟人首播馬上來看」、「看完dodo men回來看這一集，根本業配簡少年」、「看完很衰的非洲行，再跑來看這段，完全免費的簡少年業配，連簽證有問題都講到了！」、「太準了吧」、「簽證、法律的問題...不得不說太準了。」