女壘／兆基穿山甲登頂！嘉南鷹全場狂敲14支安打擊敗新北凱撒猛追

兆基穿山甲反攻首位！2024企業女子壘球聯賽（7）日（週六）下半季賽事持續加溫，本週在台北市新生公園棒球場開打，也是關係排名的賽事，每場都是激戰。首戰新世紀黃蜂出戰地主臺北臺產熊讚，結果新世紀黃蜂以2:0封鎖對手，第二場賽事福添福嘉南鷹全場狂敲14支安打，終場以8:0大勝新北凱撒，第三場賽事，兆基穿山甲2:0擊敗U18中華隊，重新登上后座。
福添福嘉南鷹打爆新北凱撒 兆基穿山甲登頂
新世紀黃蜂Alyson Spinas Valainis掛帥先發對上臺北臺產熊讚Ellen Roberts。為了把握排名不落後，黃蜂打擊火力全開，首局首棒沈筱琳率先敲安，把握得點圈有人，池亦庭擊出安打先馳得點；5局則加入蘇奕璇和池亦庭組合，二壘長打後的適時安打再添一分。結果新世紀黃蜂以2:0擊敗臺北臺產熊讚。
投手部分，新世紀黃蜂Alyson繳出7局無失分好投，僅被敲出4支安打，沒有保送、8次三振的超高檔成績，幫助黃蜂拿下關鍵一勝，MVP為4打數3安打，送回2分勝利打點的池亦庭。
第二場福添福嘉南鷹柯夏愛對上新北凱撒余翌瑄，新北凱撒偏偏遇上開啟狂暴模式的嘉南鷹，嘉南鷹打線全場狂敲14支安打，其中林志霙繳出雙安外，葉貴萍、李思詩單場3安猛打。福添福嘉南鷹全場狂敲14支安打，終場以8:0大勝新北凱撒。
關鍵7局上林志霙跟主砲李思詩更聯手達成本季首次「背靠背全壘打」，單局直接豪奪7分奠定勝基。
嘉南鷹先發投手柯夏愛5局無失分，僅被敲1安、沒有保送還送出4K的好表現下，拿下勝投，嘉南鷹下半季急起直追，跟第二名的新北凱撒只有4場勝差。
第三場兆基穿山甲出戰中華U18代表隊，兆基賽前就拿下3連勝，此役推出杜雅婷先發，中華隊則是推出黃瑜芊主投。結果兆基穿山甲2:0擊敗U18中華隊，重新登上后座。
雙方前2局僵持不下，直至3局才從兆基開啟攻勢，張嘉芸先獲保送開始，何欹璠能把握機會敲安，先馳得點，4局更靠著失誤及楊依婷、張嘉芸安打再添1分。頂著壓力的兆基不僅打者發揮，投手更由潘玉玲、杜雅婷和Royevel三重保險封鎖，順利拿下比賽勝利，正式超車新北凱撒暫時坐上企聯首位。
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新世紀黃蜂Alyson Spinas Valainis掛帥先發對上臺北臺產熊讚Ellen Roberts。為了把握排名不落後，黃蜂打擊火力全開，首局首棒沈筱琳率先敲安，把握得點圈有人，池亦庭擊出安打先馳得點；5局則加入蘇奕璇和池亦庭組合，二壘長打後的適時安打再添一分。結果新世紀黃蜂以2:0擊敗臺北臺產熊讚。
投手部分，新世紀黃蜂Alyson繳出7局無失分好投，僅被敲出4支安打，沒有保送、8次三振的超高檔成績，幫助黃蜂拿下關鍵一勝，MVP為4打數3安打，送回2分勝利打點的池亦庭。
第二場福添福嘉南鷹柯夏愛對上新北凱撒余翌瑄，新北凱撒偏偏遇上開啟狂暴模式的嘉南鷹，嘉南鷹打線全場狂敲14支安打，其中林志霙繳出雙安外，葉貴萍、李思詩單場3安猛打。福添福嘉南鷹全場狂敲14支安打，終場以8:0大勝新北凱撒。
關鍵7局上林志霙跟主砲李思詩更聯手達成本季首次「背靠背全壘打」，單局直接豪奪7分奠定勝基。
嘉南鷹先發投手柯夏愛5局無失分，僅被敲1安、沒有保送還送出4K的好表現下，拿下勝投，嘉南鷹下半季急起直追，跟第二名的新北凱撒只有4場勝差。
第三場兆基穿山甲出戰中華U18代表隊，兆基賽前就拿下3連勝，此役推出杜雅婷先發，中華隊則是推出黃瑜芊主投。結果兆基穿山甲2:0擊敗U18中華隊，重新登上后座。
雙方前2局僵持不下，直至3局才從兆基開啟攻勢，張嘉芸先獲保送開始，何欹璠能把握機會敲安，先馳得點，4局更靠著失誤及楊依婷、張嘉芸安打再添1分。頂著壓力的兆基不僅打者發揮，投手更由潘玉玲、杜雅婷和Royevel三重保險封鎖，順利拿下比賽勝利，正式超車新北凱撒暫時坐上企聯首位。