女壘／兆基穿山甲登頂！嘉南鷹全場狂敲14支安打擊敗新北凱撒猛追

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▲第三場兆基穿山甲出戰中華U18代表隊，兆基賽前就拿下3連勝，此役推出杜雅婷先發，中華隊則是推出黃瑜芊主投。結果兆基穿山甲2:0擊敗U18中華隊，重新登上后座。（圖／壘協提供）

兆基穿山甲反攻首位！2024企業女子壘球聯賽（7）日（週六）下半季賽事持續加溫，本週在台北市新生公園棒球場開打，也是關係排名的賽事，每場都是激戰。新世紀黃蜂Alyson Spinas Valainis掛帥先發對上臺北臺產熊讚Ellen Roberts。為了把握排名不落後，投手部分，新世紀黃蜂Alyson繳出7局無失分好投，僅被敲出4支安打，沒有保送、8次三振的超高檔成績，幫助黃蜂拿下關鍵一勝，MVP為4打數3安打，送回2分勝利打點的池亦庭。關鍵7局上林志霙跟主砲李思詩更聯手達成本季首次「背靠背全壘打」，單局直接豪奪7分奠定勝基。嘉南鷹先發投手柯夏愛5局無失分，僅被敲1安、沒有保送還送出4K的好表現下，拿下勝投，嘉南鷹下半季急起直追，跟第二名的新北凱撒只有4場勝差。雙方前2局僵持不下，直至3局才從兆基開啟攻勢，張嘉芸先獲保送開始，何欹璠能把握機會敲安，先馳得點，4局更靠著失誤及楊依婷、張嘉芸安打再添1分。頂著壓力的兆基不僅打者發揮，投手更由潘玉玲、杜雅婷和Royevel三重保險封鎖，順利拿下比賽勝利，正式超車新北凱撒暫時坐上企聯首位。