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快訊／Sandy生了！吳姍儒擁抱二寶「蒔五」漂亮到不科學：歡迎妳

記者李欣容／台北報導

▲吳姍儒順利生下女兒，晉升二寶媽。（圖／翻攝自吳姍儒IG）
▲吳姍儒順利生下女兒，晉升二寶媽。（圖／翻攝自吳姍儒IG）
吳姍儒（Sandy）今（8）日在社群平台報喜，順利生下女兒。

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吳姍儒全文

原來，滋潤大地的一場及時雨並不如我們想像的滂沱，
她專注的是，在最重要的那一刻發生。

她帶來的小小的驚喜和感動都難以預期，
但她大大的穩定感與鼓勵的確讓我們深深感謝。

#蒔五 我們歡迎妳

草字頭的時，
祝福妳像植物一樣有自己的時間，
我們只是帶妳來這個世界，
妳是一顆小小的種子，卻有滿滿的力量，
We promise…
願妳長成妳自己本來就該是的樣子。

我們有跟初一說，這是你妹妹，她也是我們家的小朋友，
你們都是我們家的小朋友，
位份一樣重，甚至沒有前後大小的分別與比較，
因為你們都是我們獲得的不可思議的禮物。

初一蒔五，都是滿月。
祝福你們一生都豐盛圓滿而富足光亮。
但爸爸媽媽會用盡全力記得：
你們像月亮；初一十五不一樣。

Welcome to the family, baby Neri Wang
Our candle light, a bright aura, and endless warmth.
Shine, for nothing but yourself with love.

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