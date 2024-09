快訊／Sandy生了！吳姍儒擁抱二寶「蒔五」漂亮到不科學：歡迎妳

我是廣告 請繼續往下閱讀

吳姍儒(Sandy)今(8)日在社群平台報喜,順利生下女兒。原來,滋潤大地的一場及時雨並不如我們想像的滂沱,她專注的是,在最重要的那一刻發生。她帶來的小小的驚喜和感動都難以預期,但她大大的穩定感與鼓勵的確讓我們深深感謝。 #蒔五 我們歡迎妳草字頭的時,祝福妳像植物一樣有自己的時間,我們只是帶妳來這個世界,妳是一顆小小的種子,卻有滿滿的力量,We promise…願妳長成妳自己本來就該是的樣子。我們有跟初一說,這是你妹妹,她也是我們家的小朋友,你們都是我們家的小朋友,位份一樣重,甚至沒有前後大小的分別與比較,因為你們都是我們獲得的不可思議的禮物。初一蒔五,都是滿月。祝福你們一生都豐盛圓滿而富足光亮。但爸爸媽媽會用盡全力記得:你們像月亮;初一十五不一樣。Welcome to the family, baby Neri WangOur candle light, a bright aura, and endless warmth.Shine, for nothing but yourself with love.