特企／慶祝北流文化館三周年！常設展限定星光票首賣

我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北流行音樂中心（下稱北流）文化館自2021年9月開館，即將在今年九月迎接三週年生日慶！為慶祝文化館三週年，北流常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」將首度販售夜間觀展的「星光體驗票」，活動從9月20日至9月21日舉行兩日，延長展覽時間，限時開賣，更邀請台灣知名變裝皇后頻道「灣島皇后」－尤蘭達 Yolanda Mesula和薔薇 Chiang Weiii演出，讓觀眾可以縱情享受藝文又浪漫的夜晚！感受與白天截然不同的感官體驗。與變裝皇后共舞就在「北流大舞廳」本次北流文化館一樓大廳將限定兩日變身「北流大舞廳」，邀請知名 DJ Mr. Kloud現場演出，以千禧年華語金曲為主軸，融合各年代經典名曲，打造適合各年齡層的臺灣金曲派對。派對還特別邀請台灣知名變裝皇后尤蘭達 Yolanda Mesula（9月20日）和薔薇 Chiang Weiii（9月21日）進行精彩演出，絢爛的周末夜，就從北流文化館開始。北流首辦烤肉趴！戰鬥有氧課開賣即額滿除了星光體驗票，9月14日北流特別在中秋節前夕在文化館前廣場開放烤肉趴啦！現場更邀請金曲演出陣容開唱，讓你在月光下享受美食也享受天籟！沒有搶到烤肉趴活動沒關係，9月21日至9月22日，與全球有氧健身領導品牌萊美（Les Mills）合作推出「戰鬥有氧」與「身心靈平衡」運動課程，透過音樂與運動訓練的融合，開啟舒暢、清爽自在的一天。九月最後一週的28日至29日，文化館則與「水水市集」合推北流「製造浪漫」小市集，邀請多家文創與手作品牌，現場播放「製造浪漫小情歌」播放清單，在午後享受浪漫氛圍。九月壽星、港湖鄰里限定優惠同時為歡慶文化館三歲生日，只要你是北流會員的九月份壽星，在9月1日至9月29日期間，於文化館一樓售票處出示會員畫面及身分證件，即可享受最受歡迎的常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」免費觀展一次。9月21日文化館更首度推出「內湖、南港鄰里日」活動，凡設籍臺北市南港區及內湖區的居民，9/21活動當天親至文化館一樓大廳出示身分證件，即可以優惠價100元購買常設展票券，每位觀眾限購一張，歡迎揪親朋好友、鄰居共襄盛舉！