德國參賽奪牌！台拔河隊斬獲6金2銀1銅　賴清德第一時間致電申賀

我是廣告 請繼續往下閱讀

我國拔河隊選手在德國曼海姆參加「2024世界室外拔河錦標賽」發揮最佳實力，於當地時間9月8日完成賽事，奪得女子組540公斤級、女子組500公斤級金牌。教育部體育署今（9）日表示，總統賴清德在獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。本屆「2024世界室外拔河錦標賽」我國拔河隊選手於女子組540公斤級、女子組500公斤級、U23女子組500公斤級、U23男女混合組560公斤級、青少年男女混合組520公斤級、青少年女子組480公斤級拿下6面金牌，於U23男子組600公斤級、青少年男子560公斤級拿下2面銀牌，並於男子組680公斤級拿下1面銅牌，本次「2024世界室外拔河錦標賽」，我國共斬獲6金2銀1銅的好成績，選手堅持對拔河的熱情與執著，經歷長期的嚴格訓練，在世錦賽的舞臺展現平日揮汗苦練的實力，本屆賽事2天的賽程中，屢屢展現團隊優異的默契和節奏，也在教練的運籌指揮下，獲得令人讚賞的佳績，為我國爭取榮耀，贏得掌聲。教育部體育署表示，我國參與運動人口逐年增加，參加的運動種類也逐漸多元發展，各運動領域選手積極鍛鍊、累積實力，為爭取國際佳績而努力，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台爭取更好的成績。