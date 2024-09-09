特企／聖荷西小聯盟台灣日：明日之星嶄露　棒球麵外交傳遞台灣味

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2024年8月18日美國聖荷西巨人隊（San Jose Giants）所舉辦的小聯盟台灣日，迎接了來自台灣多所學校的近百位小棒球選手。當日為聖荷西巨人隊（San Jose Giants）對決史塔克頓港口隊（Stockton Ports）。近年被《魔球》球團奧克蘭運動家隊選中，成為史上球齡最淺的20歲旅美選手沙子宸，也代表史塔克頓港口隊（Stockton Ports）成為先發選手。兩隊都以投手戰進行拉鋸，直到七局下半聖荷西巨人隊以滿壘全壘打將比分拉到7比2，史塔克頓港口隊也於第八及第九局積極追分，最終由聖荷西巨人隊1分之差，以7比6險勝史塔克頓港口隊。台灣的選手們雖因台美顯著的時差，導致了睡眠不足與生理時鐘繁亂的狀況，在比賽中仍然展現了卓越的實力，並從中獲得了寶貴的經驗。教練們指出，此行的重點不僅僅是追求比賽的勝利，而是希望選手們能夠在比賽過程中汲取寶貴的經驗、享受比賽的樂趣、拓展視野，並發現和改進自身的不足，實現全面成長。近期中華小將屢創佳績，中華隊在今年U18世界盃 睽違17年擊敗日本隊拿下冠軍，各個未來的明日之星在全球各地嶄露頭角，此次更是一場充滿意義的「零食外交」，自1970年代少棒熱潮就相隨應援的「棒球麵」──統一脆麵也飄洋過海來到聖荷西球場與大家一同相見歡。在這段旅程中，台灣經典零食的陪伴也成為選手們的精神支柱，統一企業透過北美一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）牽線，特別提供了選手們熟悉的台灣零食，讓身處異鄉的遊子們在外打拼時，也能感受到家的味道，在心理上給予了極大的支持和鼓勵。在本次的台灣日交流活動中，也透過五隊台灣少棒及青少棒球隊抵達灣區，一同與當地球員及入場民眾分享，這一小小的舉動在現場引起了熱烈反響，當地球員們對這款「寶藏零食」讚不絕口，紛紛驚嘆台灣除了珍珠奶茶外，還有如此美味的零食。擁有豐富帶隊經驗的教練表示，儘管球員名單每年會有所變動，但他們注意到一個共同點：這些年輕選手在赴美後，總是能變得更有明確的目標、積極向上和充滿動力。北美一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）戲稱這些台灣系列活動都是由在地狂熱份子自發性舉行，也號召各大企業為懷抱棒球夢想的孩子們提供更多元的世界舞台，與各路好手一較高下。此次美國之行不僅是對球技的挑戰，更是一場心靈和目標的洗禮。教練們相信，在他們的引領下，這些年輕選手將在未來的棒球道路上繼續閃耀光芒，讓更多人認識台灣棒球的魅力。