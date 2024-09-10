特企／遊戲平台「麻涩部」獨家首創真人模擬遊戲《涩点点》免費玩

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成人手遊市場崛起，科技的進步帶動更多元的遊戲體驗，全球首創華語原作互動成人遊戲平台「MASOBU麻涩部」自今年七月上市以來，迅速贏得廣大玩家的青睞！既大受玩家喜愛的《妖女榨汁》後，平台於9月5日獨家推出全球首創的真人模擬遊戲《Sexy Click涩点点》專屬女寵系列，由OnlyFans全球收入前0.01% 的性感教主「嘿尼Bunny」揭開火辣新篇章，隨後由華語流量女王「蘇暢」接力。遊戲量身打造獨特的真人互動玩法，未來還將逐步引入來自日本、韓國、英國等地的多位女優和模特，結合多元化的情境主題，帶來更豐富的遊戲體驗，即日起同時支援手機、電腦、網頁平台皆可即點就玩！《Sexy Click 涩点点》首波推出職場系列，以火辣的OL為主題，提供高度客製化的互動選項。玩家可以根據個人喜好選擇指定動作，玩家還能透過寫真集功能，收藏照片。這款遊戲將玩家透過點擊逐步累積女神的心動指數，直至達到100%的極致心動，每次點擊都會帶來專屬親密的互動，遊戲中還設計了「隨機按鈕」選項，讓玩家隨機接受女神帶來的驚喜。《Sexy Click 涩点点》遊戲系列中設定各種互動模式，玩家可逐步解鎖探索更多可能，解鎖遊戲中的按鈕可通過購買平台專屬Ｍ幣，或關注平台不定期活動優惠、儲值返利等免費獲取平台Ｍ券，感受火辣且真實的遊戲體驗。即日起，凡在MASOBU平台充值任意金額並填寫申請表單及加入官方社群，即可獲得抽獎資格。有機會贏取現金紅包等豐厚獎品。限時100% M券加贈活動也開跑，即日起，首次充值300 M幣即可獲得等值M券 (平台獨家發行的優惠憑證，用於遊戲內道具消費)，詳情及活動規則可以到MASOBU活動頁面或加入平台官方社群了解更多。