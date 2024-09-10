特企／ENDER MAGNOLIA：Bloom in the mist完整版2025年1／23發售

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株式会社Binary Haze Interactive將於2025年1月23日（四），開始於WindowsPC平台Steam、Nintendo Switch、PlayStation4/5、Xbox Sereis X/S販售「ENDER MAGNOLIA: Bloom in the mist」的完整版。前作『ENDER LILIES』所描寫的死之雨的災害後，經過了數十年後的故事。以因暴走的悲哀人工生命體「機械生命體」而招致毀滅的末日為舞台進行探索的冒險 2D 動作 RPG。2024年3月25日（一）已發布搶先體驗，將於2025年1月23日（四）發售正式的完整版。＜故事＞本作的舞台是在「煙霧之國」；憑藉著地底蘊藏的大量魔力資源而興盛的國家。在科技發展的最前端，本該是要帶來光輝未來的人工生命「機械生命體」。卻因為由地下吹拂上來的穢霧而發狂，變為暴走的怪物。擁有能救助機械生命體之力的調律師「萊菈可」，在底層最深處的地下實驗場中甦醒後，遇見了一名「機械生命體」，她似乎與這個國家的悲劇息息相關。萊菈可與締結了契約的機械生命體們，為了尋找失去的記憶和重要的同伴們的行蹤，一同踏上在廣大的煙霧之國中的旅途。在那場死亡之雨的災難之後過了數十年，由破壞與再生所描繪而出的故事即將在這個末世國度中展開。＜體驗＞『ENDER MAGNOLIA』是為了救助人類和機械生命體，而往破滅的「煙霧之國」踏上旅途的暗黑奇幻風的冒險型2D橫向卷軸動作RPG。以高度發展魔法及機械文明，並向上堆疊出階級化社會的魔法大國。廢棄的舊街區、染血的研究所、莊嚴的魔術學院和巨大工廠等獨特的淒美而殘酷的世界將呈現在玩家眼前。在路途前方阻擋著你的是，原本該救助發狂失去自我的人的機械生命體。與強悍的敵人戰鬥並解放他們的靈魂之後，原先的敵人就會成為萊菈可的同伴。在這趟艱困的旅程結束時能拯救到的，究竟是人類還是機械生命體……？在前作《ENDER LILIES》擔任作曲的音樂團體「Mili」這次也將負責所有樂曲。敬請期待這如夢似幻的音樂所點綴的『ENDER MAGNOLIA』的世界觀。