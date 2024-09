我是廣告 請繼續往下閱讀

P. LEAGUE+ 今日(09/11)公佈2024-25球季熱身賽賽程,將偕同臺南台鋼獵鷹共同主辦,於10/12、10/13在臺南開打。聯盟及台鋼獵鷹攜手舉辦熱身賽,首度將PLG的精采賽事帶到「府城」臺南,屆時4隊都將進行2場熱身賽,各隊戰力整合成果,都將透過這次熱身賽進行驗收及調整。PLG 2024-25球季熱身賽賽程如下,門票將於9月16日開賣,詳細售票資訊將由台鋼獵鷹負責。10/12:14:00 臺北富邦勇士 vs. 高雄鋼鐵人 16:30 臺南台鋼獵鷹 vs. 桃園璞園領航猿10/13:16:30 桃園璞園領航猿 vs. 高雄鋼鐵人 19:00 臺南台鋼獵鷹 vs. 臺北富邦勇士