巴黎帕運圓滿落幕！卓榮泰設宴迎接：光榮感都一樣、還多了些溫暖

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▲2024第17屆巴黎帕拉林匹克運動會已於本（9）月8日圓滿落幕，行政院特地於今（11）日舉辦代表團返國感恩餐會，慰勉選手的精彩表現以及後勤支援團隊的辛勞，卓榮泰院長、教育部張廖萬堅次長、體育署鄭世忠署長、代表團穆閩珠團長等共同出席（圖／記者黃建霖攝）

2024第17屆巴黎帕拉林匹克運動會已於本（9）月8日圓滿落幕，行政院特地於今（11）日舉辦代表團返國感恩餐會，慰勉選手的精彩表現以及後勤支援團隊的辛勞，卓榮泰院長、教育部張廖萬堅次長、體育署鄭世忠署長、代表團穆閩珠團長等共同出席，感謝所有選手、教練及後勤支援團隊的努力。中華帕拉林匹克總會（簡稱中華帕總）會長兼中華代表團團長穆閩珠智今天在餐會上致詞，談到陳柏諺在MS11級比賽摘下銀牌的壯舉時表示：「沒有贏到金牌，但我們沒有輸。柏諺那一場打到我們都跳起來，每一位都是台灣英雄。」卓榮泰則分享今天和賴清德總統開會時的趣事：「當時總統還在講話，副院長說：『我們要去見帕運選手了』，總統立刻准我們3位離開，他也在總統府等大家，想表達國人對大家的感謝。無論奧運還是帕運，這次都讓國家團結在一起，對我來說光榮感都是一樣的，但（帕運）又多了一些溫暖。」卓榮泰也提到新成立的「體育暨運動發展部籌備小組」，希望用全新的思維和規劃、構想，讓國家未來新的體育政策，能照顧每一位選手的需求；同時讓各單項都可以因為全民運動參與，得到更好的國際賽事成績；另外也要促進運動產業發展的建立和完整，讓選手無後顧之憂，但有前瞻的精神。本屆巴黎帕運奪下3面銀牌和2面銅牌，總共5面獎牌的佳績，大幅突破上屆東京帕運1面銅牌的成績，尤其在桌球種類，創下所有參賽選手都奪牌的紀錄，其中包括最年輕的陳柏諺選手，第一次代表參加帕運，就拿下銀牌成績，實屬難得。陳柏諺今年10月29日就將滿18歲，這一次帕運是他人生第一次到巴黎，受訪時坦言是特別的人生歷練和經驗，透露有趁著這一次參賽機會走訪巴黎各處名勝，特別喜愛艾菲爾鐵塔的景致。至於另一名桌球好手田曉雯，這次在女雙WD20級奪銀，女單TT10級項目拿下同銅牌，他稱讚今年後勤單位的運作非常出色，三月底就讓選手進入國訓中心培訓，並且有系統性地研究對手、擬定策略，幫助選手在臨場打出好成績。