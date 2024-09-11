興建媽祖園區挨批「政教合一」　中市府：目標是翻轉海線觀光

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▲大安媽祖文化園區7年來只有雕像基座場館，卻無媽祖雕像。（圖／台中市政府提供，2024,09.11）

▲30公尺高的雕像工程於8月3日動工，預計2026年完工，圖為模擬示意畫面。（圖／台中市政府提供，2024,09.11）

台中市大安媽祖文化園區歷任3位市長，號稱全台最高的媽祖像終於在上月動工，卻被宗教團體批評花政府預算是政教合一，今天前往市府抗議，要求改名「大安文化觀光園區」，並禁止豎立任何宗教雕像或象徵物品。市府觀光旅遊局強調，園區以文化觀光為規劃方向，媽祖雕像由民間團體捐贈，以文化及公共藝術角度呈現，且其他縣市也有出資辦理宗教設施的前例。大安媽祖文化園區在前市長胡志強任內規劃，林佳龍接任後，雕像基座場館工程於2017年底完工，卻一直無媽祖雕像。台中市長盧秀燕上任後尋求民間資源，終在地方等待7年後，獲財團法人台中市興富發文化藝術基金會捐贈，將次花崗岩打造30公尺、號稱全台最高的媽祖像，工程於8月3日動工，預計2026年完工。包括台中市台灣宗教自由關懷協會、基督教長老教會台中中會、台中公義行動教會等宗教團體數十人，今（11）日在市府前進行感恩禮拜、唱詩歌，呼籲市府懸崖勒馬，政教分離。台中公義行動教會牧師張顯爵指出，在私人土地設媽祖雕像無從置喙，但大安媽祖文化園區土地屬市府所有，基座也是市府預算，設置特定宗教的雕像，破壞憲法保障的宗教平等與自由，也破壞政府機關宗教中立的立場。前國防部長蔡明憲也強調，政府對宗教應中立寬容，不得對特定宗教加以獎勵或禁制，大安園區占地數千坪，市府提供數千坪土地，以發展觀光名義補助已經違憲，即使雕像是民間捐贈，仍違反宗教中立原則，建議市府改名「大安文化觀光園區」，禁止豎立任何宗教雕像或象徵物品。台中市政府觀光旅遊局表示，大安媽祖文化園區定位在提供民眾觀光遊憩休閒的公共場域，期能創造及翻轉海線觀光發展，現況土地為遊憩用地，符合相關土地使用規定；另雕像本體是以文化及公共藝術角度規劃，由民間捐贈，並無政府預算。觀旅局指出，國內也有公務部門出資辦理宗教設施，例如日月潭耶穌堂、馬祖媽祖宗教文化園區、澎湖大倉媽祖文化園區、梨山耶穌堂等案例。市府秉持多元開放的態度，每年辦理耶誕節慶祝活動、積極推動台中穆斯林友善之旅，，並不獨厚特定團體，只要對觀光發展有幫助，都歡迎一起努力。