特企／NOVA家具3.0全新體驗店　重塑快時尚家居購物新模式

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NOVA的快時尚家具體驗店不僅僅是一個展示產品的實體空間，更是一個數位互動平台。透過線上與實體結合的銷售方式，消費者能夠先在網上瀏覽與選擇心儀的家具，然後到店實際體驗產品，最終選購。這種購物方式大大減少了顧客的購物時間，並且提高了購買的精準性與滿意度。此外，NOVA也利用募資行銷的方式來整合顧客的需求，無論是產品功能、設計，還是價格，顧客的喜好都被納入考量，進一步提升了產品的針對性和實用性。為了滿足台灣市場的需求，NOVA特別研發了「月球床墊」，其最大特色是採用了比利時知名品牌DESLEE的涼感材質作為表布，能迅速吸收並散發人體在睡眠過程中的熱量，確保睡眠環境持續涼爽舒適，特別適合台灣的亞熱帶氣候。此外，「月球床墊」還兼具Q彈柔軟的舒適感與堅固的支撐力，內嵌的627顆高碳鋼獨立筒結構，無論側睡、仰睡或趴睡，都能提供全身的平衡支撐，32公分的厚度設計更增添了床墊的豪華感，實現了柔軟包覆與穩定支撐的完美結合，帶來極致的舒適睡感。為了讓消費者能夠輕鬆地搬運與使用，NOVA採用了先進的壓縮捲包技術。購買後，床墊會以壓縮包裝送到顧客手中，開箱時只需輕輕割開包裝，床墊就會迅速回彈至原本的尺寸。這樣的設計不僅節省了運輸空間，還讓開箱過程更加簡單，免去繁瑣的搬運與拆箱步驟，十分適合現代消費者對便捷生活的需求。