中秋刷卡首選！滙豐Live+現金回饋卡　帶你聚餐賺回饋團圓更超值

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中秋節即將到來，這是一年中最適合與親朋好友團聚送禮的時刻！想要在這個節日中盡情享受五星級美食，又能輕鬆省錢？滙豐Live+現金回饋卡為你準備了一連串超值優惠，不僅飯店、餐廳等五星級餐飲享85折優惠，於王品集團實體餐廳消費，綁定瘋Pay付款還有天天最高15%的瘋點數回饋。讓你在團圓時光裡大快朵頤的同時，也能荷包滿滿，輕鬆自在地享受與親朋好友的美好時光，快來選擇在外聚餐吧!王品集團旗下廣受好評的「Oh my!原燒日式燒肉」提供澎湃滿足的燒肉套餐；「肉次方燒肉放題」主打$598起燒肉吃到飽；還有「初瓦 韓式料理」和專人代烤「金咕 韓式原塊烤肉」，讓你一秒彷彿置身韓國。這些都是民眾中秋團圓聚會的熱門選擇！在王品集團旗下實體餐廳消費，使用滙豐Live+現金回饋卡綁定王品瘋美食「瘋Pay」付款，可享有最高15%瘋點數回饋，回饋無上限。另外還有其他超過200間享有85折優惠的精選餐廳喔!回顧去年的中秋節和雙十連假14天疏運期間，桃園機場迎來了162萬人次的旅客。今年秋節未與雙十日期近，不少休假達人早已手腳快請好假，搶下國外旅遊好遊程，甚至國旅也得先下手為強，民眾還是得做足功課，早早研究，才能當「省長」。無論是前往世界各地的迪士尼、環球影城，還是韓國樂天世界、日本吉卜力公園等知名樂園，還是國內主題樂園如六福村、小人國、義大世界等，滙豐Live+現金回饋卡最高享4.88%超值回饋。喜愛海外旅遊與親子出遊的消費者，一定要把握滙豐卡友專屬的超狂現金積點回饋優惠！滙豐Live+現金回饋卡在亞洲精選國家如日本、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、印度、斯里蘭卡等地的餐飲通路消費，還有1%的加碼回饋(每月回饋上限200元)，最高可享5.88%的現金積點回饋。不僅如此，滙豐Live+現金回饋卡還兼具「現金回饋卡」與「哩程卡」的雙重特性，每1點現金積點等同1元現金，可折抵帳單金額，或以1點兌換2哩的方式累積哩程。積點有效期長達兩年，靈活運用讓你的卡片更具價值。滙豐Live+現金回饋卡也成為論壇上的熱門話題，吸引了眾多網友的青睞，作為實體消費信用卡的首選。現在申辦還有額外好康，即日起至9月30日，新戶線上申辦，並於核卡後30天內刷卡消費達3000元，即享刷卡金500元的超值優惠！心動不如行動，快來體驗滙豐Live+現金回饋卡的多重福利，讓你刷更多、賺更多！註1:有條件限制與回饋上限、需設定滙豐銀行帳戶自動扣繳註2:加碼回饋系統判斷依收單機構之分類代碼為準，以上活動詳情與限制條件請上滙豐官網查詢謹慎理財 信用至上滙豐信用卡循環信用利率：5.68%~15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。