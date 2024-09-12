火星人喊「中國台灣」爆脫粉潮！粉絲狂刷國旗　怒喊：我們是國家

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▲ 火星人布魯諾（Bruno Mars）2024高雄世運演唱會。（圖／Live Nation Taiwan）

▲不少粉絲紛紛湧入火星人布魯諾的貼文狂刷台灣國旗。（圖／Bruno Mars IG）

▲火星人布魯諾微博喊「謝謝中國台灣」，IG感謝文也拔掉中華民國國旗。（圖／Bruno Mars IG）

▲ 火星人布魯諾（Bruno Mars）年僅39歲已經是享譽全球的巨星。（圖／Live Nation Taiwan）

火星人布魯諾（Bruno Mars）7、8日在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，讓許多粉絲意猶未盡，演唱會結束後，他也在IG發文寫道：「Thank you Taiwan.」隨後卻有網友發現，火星人布魯諾不但在微博寫下：「謝謝中國台灣。」IG貼文的Taiwan也被修改成Kaohsiung，立刻引發台灣粉絲不滿，湧入他的帳號狂刷台灣國旗，甚至爆發脫粉潮，還有粉絲留言喊：「我們是國家！」火星人布魯諾昨（11）日在微博發文，曬出台灣演唱會的嗨唱影片，現場5.5萬粉絲一片燈海，看起來十分壯觀，他也寫道：「謝謝中國台灣。」並附上一顆愛心，不僅如此，他原先在IG貼文寫的是「Thank you Taiwan」加上台灣國旗，沒想到隨後被發現，他悄悄將國旗拿掉，更換成愛心，並將Taiwan改成Kaohsiung，立刻引發大批台灣粉絲不滿。不少粉絲紛紛湧入火星人布魯諾的貼文狂刷台灣國旗，「我們是台灣，不要因為別人給的壓力而改變你的貼文」、「你讓台灣粉絲心碎了」、「幸好我不是你的粉絲」、「台灣不屬於中國」、「台灣和中國不同，別亂說！我們台灣是一個國家」、「你應該知道台灣不是中國的一部分」、「為什麼台灣國旗要被移除？我們是台灣，不是中國。」許多台灣粉絲因此揚言要脫粉，然而有網友推測，火星人布魯諾明明在演唱會上喊了多次「Taiwan」，一開始發文也是寫「Taiwan」，加上有人發現，他在深圳的演唱會被臨時取消，推測他是因為得還賭債，不能失去在中國接下來的演唱會場次，才不得不表態，「自己愛不愛國不需要用別人來證明愛國，Bruno Mars喊了多少次台灣，大家不是沒聽到欸，怎麼說忘就忘了。」今年將滿39歲的火星人布魯諾（Bruno Mars），本名彼得·基恩·埃爾南德斯（Peter Gene Hernandez），1985年出生於夏威夷檀香山，是一位多才多藝的美國歌手、詞曲作家、音樂製作人和舞者，以其融合流行、節奏藍調、放克、靈魂、雷鬼和搖滾等多種音樂風格而聞名。布魯諾出道時，首張專輯《Doo-Wops & Hooligans》中的單曲〈Just The Way You Are〉和〈Grenade〉讓他迅速走紅。2016年，布魯諾發行了第3張錄音室專輯《24K Magic》，一舉斬獲7項葛萊美獎，成為全球最受歡迎的藝人之一。