火星人喊「中國台灣」爆脫粉潮！粉絲狂刷國旗　怒喊：我們是國家

火星人布魯諾(Bruno Mars)7、8日在高雄國家體育場(世運主場館)開唱,讓許多粉絲意猶未盡,演唱會結束後,他也在IG發文寫道:「Thank you Taiwan.」隨後卻有網友發現,火星人布魯諾不但在微博寫下:「謝謝中國台灣。」IG貼文的Taiwan也被修改成Kaohsiung,立刻引發台灣粉絲不滿,湧入他的帳號狂刷台灣國旗,甚至爆發脫粉潮,還有粉絲留言喊:「我們是國家!」火星人布魯諾昨(11)日在微博發文,曬出台灣演唱會的嗨唱影片,現場5.5萬粉絲一片燈海,看起來十分壯觀,他也寫道:「謝謝中國台灣。」並附上一顆愛心,不僅如此,他原先在IG貼文寫的是「Thank you Taiwan」加上台灣國旗,沒想到隨後被發現,他悄悄將國旗拿掉,更換成愛心,並將Taiwan改成Kaohsiung,立刻引發大批台灣粉絲不滿。不少粉絲紛紛湧入火星人布魯諾的貼文狂刷台灣國旗,「我們是台灣,不要因為別人給的壓力而改變你的貼文」、「你讓台灣粉絲心碎了」、「幸好我不是你的粉絲」、「台灣不屬於中國」、「台灣和中國不同,別亂說!我們台灣是一個國家」、「你應該知道台灣不是中國的一部分」、「為什麼台灣國旗要被移除?我們是台灣,不是中國。」許多台灣粉絲因此揚言要脫粉,然而有網友推測,火星人布魯諾明明在演唱會上喊了多次「Taiwan」,一開始發文也是寫「Taiwan」,加上有人發現,他在深圳的演唱會被臨時取消,推測他是因為得還賭債,不能失去在中國接下來的演唱會場次,才不得不表態,「自己愛不愛國不需要用別人來證明愛國,Bruno Mars喊了多少次台灣,大家不是沒聽到欸,怎麼說忘就忘了。」今年將滿39歲的火星人布魯諾(Bruno Mars),本名彼得·基恩·埃爾南德斯(Peter Gene Hernandez),1985年出生於夏威夷檀香山,是一位多才多藝的美國歌手、詞曲作家、音樂製作人和舞者,以其融合流行、節奏藍調、放克、靈魂、雷鬼和搖滾等多種音樂風格而聞名。布魯諾出道時,首張專輯《Doo-Wops & Hooligans》中的單曲〈Just The Way You Are〉和〈Grenade〉讓他迅速走紅。2016年,布魯諾發行了第3張錄音室專輯《24K Magic》,一舉斬獲7項葛萊美獎,成為全球最受歡迎的藝人之一。