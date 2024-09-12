200多位B型企業員工親手植樹固碳！北市動物園創野生動物綠色廊道

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▲參與活動的200多位企業員工在動物園內坡地親手種植九芎及紅楠等樹苗約計200株。（圖／北市動物園）

▲本次行動延續今(2024)年3月植樹節活動，並結合動物園建園110周年「Devoting to Rewilding」的園慶精神，號召企業認養樹苗對環境永續作出貢獻。（圖／北市動物園）

臺北市立動物園今（12）日上午，攜手10家B型企業於園區辦理植樹認養活動，由企業200多位員工在動物園內坡地親手種植九芎及紅楠等樹苗約計200株，希望綠樹成林為動物園景觀預約一片新綠意，為野生動物的擴增棲息及移動的廊道。臺北市立動物園園長諶亦聰表示，本次企業植樹認養是延續今（2024）年3月植樹節活動，並結合動物園建園110周年「Devoting to Rewilding」的園慶精神，為野生動物保留及擴增棲息環境，才是能實踐「讓野性再現」目標的重要方法之一。此外，「淨零永續園區」亦是動物園的願景及目標，在公私協力下今年結合企業力量來攜手實踐綠色淨零碳排的環境行動承諾，希望永續社會、環境與經濟，能從生產、生態、生活產生實質鏈結。本次臺北市政府工務局大地工程處及環境友善種子有限公司來園植樹，參與活動的B型企業包括八百金股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台灣好室有限公司、台灣雀巢股份有限公司奈斯派索分公司、台灣歐舒丹股份有限公司、美科實業股份有限公司、嘉威聯合會計師事務所、綠藤生物科技股份有限公司、優織隆企業股份有限公司及B型企業協會等10家公司，共同簽署認養契約將撫育樹苗3年以確保苗木存活成林，對環境永續作出貢獻。北市動物園表示，活動當天在動物園大門內廣場並設有「誰是固碳王」、「樹木碳測師」及「淨零行動」等活動關卡，在企業員工分組活動闖關爭取佳績的同時，讓員工培養減碳觀念，思考如何從生活做起減碳行動，搭配動物園設置的手作DIY 苔球攤位，開放一般民眾參加，把綠意生活帶回家，收穫滿滿。活動最後，諶亦聰除了感謝關注環境議題的企業加入淨零碳排行列，也誠摯邀請企業及民眾前來參加10月26日的園慶活動，一同「立足臺北‧放眼國際」，用更寬廣的視野守護美麗地球的每一寸土地。