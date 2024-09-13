導航大神山中失靈　員警聽聲辨位尋獲正妹

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臺中市神岡區一名女子日前晚間獨自騎乘機車欲前往新社訪友，不料，衛星導航引導走的狹窄山道，沿途雜草叢生，且不斷有犬隻追逐吠叫，嚇得女子慌了手腳，摔倒在地無法起身，只能報警求援，在女子不清楚身在何處之下，員警憑著鳴笛辨位，順利助女子脫困並護送下山。豐原分局提醒，民眾使用導航在山區迷路案件頻傳，若不慎迷路，可利用周遭電桿編號或大型地標告知警方所在位置。豐原警分局豐東派出所警員廖天豪、喻繼平於本月6日晚間9時許，接獲31歲郭姓女子報案，郭女表示在山區騎機車不慎摔傷，受困在豐原區東陽路山壽巷上。經員警詢問了解，郭女當日晚間7時許，自神岡區住處依導航指引欲前往新社友人家，沒想到「大神」指引的路線如此蜿蜒崎嶇，四周一片黑暗既沒路燈，又杳無人煙，還不斷有犬隻追逐吠叫，怕狗的郭女嚇到寒毛直豎，不慎跌倒在地，幸好該處尚有微弱手機訊號得以報警求助，警方獲報後立即派員上山救援。因郭女不清楚自己位在何處，員警沿途鳴警笛供郭女聽聲辨位，雙方在深山裡反覆通話確認相對位置，終於在半小時後，於豐原區東陽路山壽巷未命名的產業道路（與新社交界處）尋獲郭女。郭女表示，當日晚間因下雨，路面顛簸濕滑，且周邊又有犬隻出沒，十分感謝警方能如此迅速找到她，否則後果實在不堪設想。豐原分局分局長林大為提醒，民眾使用導航在山區迷路案件頻傳，建議民眾出發前往目的地前，應先了解路況再上路，並隨時注意山區狀況，以免發生危險，若不慎迷路，可利用周遭電桿編號或大型地標告知警方所在位置，以利警方找尋協助。