女友等不到求婚　男友突然秀一招　成功收服前女友變老婆

求婚這件事對不少男生來說相當困難，不知道該如何求，更不知道要準備什麼，不過爆廢公社一篇求婚閃光文受到網友熱烈討論，因為男主角竟然用一張照片求婚，讓女主角當場淚崩答應。
一名女網友在爆廢公社分享以為男友要變前男友的故事，懷疑男友被閨蜜「歸Me」了，不僅看到閨蜜傳Line給男友『房間訂好了』，後續還找不到訊息紀錄，甚至Ubereat訂餐紀錄也在閨蜜家，甚至男友還更改手機密碼，試探問男友想不想結婚，結果男友只是顧著玩自己的手機遊戲，還冷淡回說晚點再討論這個話題，讓女友氣的跑出門偷哭，沒想到接下來的劇情超展開。
工程男用光繪寫出數學算式向女友求婚 她淚崩喊「我願意」
女網友表示，後續男友找她一起共進晚餐，卻避而不談，吃飽後甚至找她去河堤散步，原本以為要談判，男友竟然提出幫他拍照要求，讓她白眼翻到後腦勺。
接著男友就再她面前拿手電筒瘋狂畫圈，拍出來的照片讓她一頭霧水，照片內容是一串數字，男友還播著真愛每一天的主題曲，沒頭沒尾問一句「願意嗎」，讓女網友差點崩潰，原來照片是用光軌寫出一串數學算式：260.0657除以0.5，終於揭秘答案是520.1314(我愛妳一生一世)，這時男友終於跪下掏出戒指，女友已經哭到希哩嘩啦答應「我願意」，原來男友與女方好友計畫已久，只是被女友誤會之下，不得已提前破梗。
這樣也行？！手機光軌模式 成功拍出「求婚算式」娶到老婆
貼文一出不只照片引發討論，連手機都成為討論話題，網友紛紛留言恭喜「這也拍的太好了吧」 「感覺男友是超級暖男」「寫這串要不少時間噎，用相機拍的出來？」 「靠 這怎麼拍的?用光繪棒畫的嗎~」 「一鏡到底還是合成呀」，對此女網友也留言回覆「是用Zenfone 11 Ultra拍的，效果超好」，連男主角都來幫忙回文公開拍攝技巧「剛好zenfone有內建光軌模式，手拿好不要動就可以」，不過能一次寫出這麼長的數字，也讓網友直呼真是「舞林高手」、「這寫字速度可以去比奧運了」。
女網友分享自己被求婚過程，心情像是雨過天晴一般，最後竟然是用一張照片收服她，除了讓網友大讚男友的點子，手機特殊的拍攝功能也意外引發討論。
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工程男用光繪寫出數學算式向女友求婚 她淚崩喊「我願意」
女網友表示，後續男友找她一起共進晚餐，卻避而不談，吃飽後甚至找她去河堤散步，原本以為要談判，男友竟然提出幫他拍照要求，讓她白眼翻到後腦勺。
接著男友就再她面前拿手電筒瘋狂畫圈，拍出來的照片讓她一頭霧水，照片內容是一串數字，男友還播著真愛每一天的主題曲，沒頭沒尾問一句「願意嗎」，讓女網友差點崩潰，原來照片是用光軌寫出一串數學算式：260.0657除以0.5，終於揭秘答案是520.1314(我愛妳一生一世)，這時男友終於跪下掏出戒指，女友已經哭到希哩嘩啦答應「我願意」，原來男友與女方好友計畫已久，只是被女友誤會之下，不得已提前破梗。
這樣也行？！手機光軌模式 成功拍出「求婚算式」娶到老婆
貼文一出不只照片引發討論，連手機都成為討論話題，網友紛紛留言恭喜「這也拍的太好了吧」 「感覺男友是超級暖男」「寫這串要不少時間噎，用相機拍的出來？」 「靠 這怎麼拍的?用光繪棒畫的嗎~」 「一鏡到底還是合成呀」，對此女網友也留言回覆「是用Zenfone 11 Ultra拍的，效果超好」，連男主角都來幫忙回文公開拍攝技巧「剛好zenfone有內建光軌模式，手拿好不要動就可以」，不過能一次寫出這麼長的數字，也讓網友直呼真是「舞林高手」、「這寫字速度可以去比奧運了」。
女網友分享自己被求婚過程，心情像是雨過天晴一般，最後竟然是用一張照片收服她，除了讓網友大讚男友的點子，手機特殊的拍攝功能也意外引發討論。