Work hard Play hard 戰國策X生洋2024強強聯手運動會越玩越成功

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▲ 戰國策同仁化身運動員在拔河比賽奮力一拔。（圖／戰國策傳播集團提供）





▲ 熱血排球比賽讓現場情緒來到最高點。（圖／戰國策傳播集團提供）

▲ 「2024強強聯手運動會」結業式以繽紛五色彩帶為賽事畫上完美句點。（圖／戰國策傳播集團提供）

隨著法國巴黎奧運完美收官，去年剛歡慶30周年慶的戰國策傳播集團，今年特別攜手合作夥伴生洋網路公司，舉辦首屆「2024 Double Win強強聯手運動會」，13號在南港運動中心盛大舉行，近200名員工化身熱血運動員，團結一心為榮譽而戰，現場氣氛high到最高點，爭取屬於團隊的榮譽。戰國策傳播集團身為公關領域的領頭羊，秉持著「Work hard，Play hard」的DNA，面對各種充滿挑戰的任務都全力以赴，從現場隊友們熱情加油聲到各隊隊長的信心喊話，都讓比賽充滿濃濃人情味，也看見愈會玩，工作愈成功的公關人特質。本次運動會分為4大競賽項目，包括大隊接力、拔河、四人五腳接力賽及沙灘排球等賽事，兩大公司的友好競賽從專人帶跳的活力操揭開序幕，貼心為大家健康把關，伴隨音樂響起，全場運動員熱身伸展筋骨，期待賽程中能展現最好狀態，交出亮眼的運動成績單。今年聯合運動會延續巴黎奧運主場色系，以夢幻薰衣草紫貫穿全場，各組運動員也以國家為命名，共分為8組隊伍競賽，包括中華隊、澳洲隊、瑞士隊、美國隊、法國隊、德國隊、日本隊及韓國隊，現場觀眾有條不紊地揮舞著深、淺紫雙色搖扇，畫面感十足，搭配結業式的繽紛五色彩帶，一起向奧運致敬。比賽最讓期待的就是頒獎典禮，聯合運動會祭出「金獎」12,000元、「銀獎」8,000元、「銅獎」6,000元等大獎，今年更加碼「精神總錦標獎」，全隊可獲得星巴克乙杯等豐富獎勵，為賽事增添不少樂趣。戰國策與生洋的首次聯合運動會圓滿成功，不僅凝聚兩家企業員工向心力，完美體現愈會玩、工作愈成功的幸福真諦。