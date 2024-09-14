樓心潼產後8個月復出排練太賣力！電子錶突震動：需要叫救護車嗎

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▲《孟婆客棧》舞台劇排練，大家一起幫許富凱（右）慶生。（圖／民視提供）

唐美雲歌仔戲團年度旗艦大戲《孟婆客棧：冥星雙飛俠》在9月14日、9月15日高雄衛武營盛大登場！民視娛樂節目《娛樂超skr》主持人小鹿及阿甘特別前往排練場探班，藝人樓心潼在生小孩前演《孟婆客棧》電視劇，這一次產後8個月復出，第一個演出就是《孟婆客棧》舞台劇，「感謝緣分又讓大家再一起。」她在育兒之餘還要兼顧排練，仍非常享受這個過程，把握每一次排練的時候。唐美雲老師的鼓勵更是給了她很大的動力。樓心潼還分享排練過程的小插曲，有一個動作是邊走邊用手很大力的拍背，老師在教的時候就說要很用力，所以她就使出全力拍很大力，突然間她手上的電子手錶突然震動，發出聲音說：「您似乎摔得很嚴重，需要幫您叫救護車嗎？」讓全場笑翻。蘇晏霈當初是自己毛遂自薦，沒想到唐美雲大膽用舞台劇素人，隨著演出時間越來越近，心情從緊張變成興奮，參與其中才知道歌仔戲如此有趣多變。雖然只是客串演出，她卻不想鬆懈每一刻。現場大家也一起幫許富凱慶生，他直呼：「能夠參與《孟婆客棧》這麼棒的演出，就是我最大的生日禮物了！」並許下心願，希望全台巡演能夠順利，讓更多觀眾欣賞到這部精彩的作品。《孟婆客棧：冥星雙飛俠》描述「孟婆客棧」老闆萬千帆負責調查密室失蹤案，不料眾人意外穿越到書中武俠世界，萬千帆竟落入魔教教主手中，令人哭笑不得的武林歪傳就此上演。11月於台北國家兩廳院上演，12月於台中國家歌劇院演出。