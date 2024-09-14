高雄爆倒店潮？鶴茶樓業績最好4分店突歇業　總部震驚急找加盟主

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高雄爆發倒店潮了嗎？永樂國際餐飲近期宣布，旗下「村上一小鍋」、「米米炭燒排骨」、「茶哺茶哺」3品牌共6間店一口氣全關了。又再爆連鎖手搖飲「鶴茶樓」高雄業績最好的4間加盟店無預警「永久歇業」。對此，鶴茶樓總部回覆「尚未聯繫上加盟主」。鶴茶樓上月底，剛爆出網友指控在台北晴光店買「鶴記鴛鴦凍奶茶」，喝了好幾口，咬到脆脆的，拆開封膜才發現「整杯都是小蟑螂」，鶴茶樓急發聲明致歉，台北衛生局也派員稽查，事後網友也表示總公司有積極處理。未料，臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiungtien」昨（13）卻貼出鶴茶樓高雄三民十全店、鳳山五甲店、漢神自強店、鳳山青年店等4間分店Google資訊顯示「永久歇業」的截圖，追問：「鶴茶樓怎麼了，一次4間改成永久歇業？」貼文引發討論，不少人感到超驚訝，紛紛留言「漢神自強生意很好欸」、「我都在十全及自強買欸」。有網友說，店家則在門口貼出「設備故障」的告示。高雄點也貼出鶴茶樓粉專回覆網友查詢內容，表示「」。《NOWnews今日新聞》聯繫鶴茶樓行銷窗口及創辦人兼執行長方奕勝，但截稿前仍未能取得期回應。根據鶴茶樓官網資料顯示，鶴茶樓全台共有超過70間門市，當中以高雄開了13間最多，其次為新北市的10間，若高雄4加盟店全收掉，鶴茶樓店數最多的縣市將由新北市取代。