4歲蔡波能戴眼鏡！蔡阿嘎曝「先天性原因」：還好有早點發現

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▲蔡阿嘎（右）和老婆二伯（左）參加剪接師黛西老師的婚禮。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

40歲網紅蔡阿嘎婚後育有2子，今（15）日他在社群平台上PO出4歲小兒子「蔡波能」的新造型，只見蔡波能戴著眼鏡，蔡阿嘎解釋，因為兒子有天生的嚴重散光，只好戴上矯正眼鏡，避免往後有弱視風險。蔡阿嘎在IG分享兒子的戴著眼鏡的新造型，還虧兒子神似卡通人物「葉大雄」，隨後解釋，因為蔡波能檢查出有先天性的嚴重散光，「可惜這一年來沒有隨著身體成長而好轉，現在只好戴著矯正散光的眼鏡，避免往後有弱視風險，定期帶孩子去檢查視力真的很重要，還好有早點發現！希望蔡波能可以快快恢復視力！」不少網友看了都說他的做法很正確，要把握黃金治療時期，千萬不要因為怕戴上眼鏡就回不去而不給孩子戴，也有人誇獎蔡波能的新造型，「有很特別的魅力」、「有點可愛」、「戴眼鏡更好看了」。蔡阿嘎也在限動說兒子多了忠厚老實的感覺。蔡阿嘎先前遭前員工蘿拉捲走上千萬，一度鬧得沸沸揚揚，目前事件稍稍平息，蔡阿嘎的社群也開始分享日常生活，包括參加剪接師婚禮，還首度擔任證婚人，笑說比新人還緊張。