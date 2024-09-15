胡鴻達工地兼差照顧中風母！「暴瘦6KG冒白髮」怕女兒當直播主

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡鴻達（左）《人生的跳板-直播間》演單親爸，右為劇中的女兒羅慕珊。（圖／民視提供）

胡鴻達曾拍攝過《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》，日前上節目透露，母親二度中風癱瘓燒光800萬，他在沒戲拍會去工地兼差，近期則是工作滿檔，除了主持活動，更將挑戰大銀幕！他受邀演出林珮瑩執導的電影《人生的跳板-直播間》，飾演一位經歷人生高低起伏的單親爸爸。為了完美詮釋這個角色，胡鴻達不僅在四個月內成功瘦身6公斤，更積極參與表演課程。胡鴻達表示：「以往常常演反派或搞笑角色，這次的角色對我來說是一個全新的挑戰。為了更貼近角色，我刻意留了白頭髮，希望用最自然的狀態呈現給觀眾。」他透露，這個角色在戲中與女兒感情深厚，面對女兒的夢想，他既支持又擔憂，在光榮時刻給女兒最優渥的生活照顧，在低潮期的時候對女兒的不捨跟自責，是情緒轉折相當大的，角色內心複雜的情緒是他演出的重點。導演林珮瑩則表示，《人生的跳板-直播間》講述了三個女孩在直播產業打拼的故事，她們在追逐夢想的過程中，經歷了許多挫折和成長。胡鴻達飾演的角色，將會是這三個女孩的重要支撐。林珮瑩也透露，為了讓演員們更深入角色，劇組特別安排了為期五天的演員訓練班，讓演員們能夠彼此磨合，共同打造出這部感人的作品。