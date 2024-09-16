二宮和也：加入嵐是我最幸運的事　2006年1天飛3國來台灣就他辦到

是好久不見的ARASHI！日本天團「嵐」繼2020年12月31日宣布中止活動後，台灣歌迷很難再有機會見到成員本人，今年9月13日多虧TBS電視劇《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》以及台灣主辦單位「大鴻藝術」的福，主演之一的「嵐」成員二宮和也，相隔5年終於再來台灣，跟竹內涼真展開快閃寶島的宣傳工作；二宮和也受訪期間不避談與「嵐」相關的話題，真摯表示「加入『嵐』是我人生中最幸運的事」，一番話感染竹內涼真急插話：「我也很想加入，可惜我出生太晚了！」溫馨場面也動容在場人員。
回顧ARASHI跟台灣的緣分 燒1億「1天飛3國」快閃中正機場有夠狂
講到「嵐」與台灣的緣分，就要先從2006年說起，當時成員已經確定要在同年的9月16日、17日站上台北小巨蛋開唱，但在當時網路還不發達的年代，以行動力創造話題、登上報紙版面就是最好的宣傳，所以5位成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤就開啟「1天飛3國」的瘋狂計畫，2006年7月31日星期一，他們先從日本出發飛到曼谷，再從曼谷飛到中正機場（現為：桃園機場），下午2點45分準時在機場舉辦10分鐘的記者會。
當時的中正機場上，由松本潤代表發言，他用不流利的中文說道：「9月16、17，我們『嵐』將在『小雞蛋』舉行演唱會，很久以前就夢想能來台，這次能實現，全都是因為有大家，感謝大家的支持！」誤把「小巨蛋」講成「小雞蛋」的發音，也成了最好的新聞點；而當時因為是「嵐」首度來台，機場發生嚴重踩踏暴動，二宮和也得知有歌迷被絆倒，很嚴肅的說：「很遺憾發生這樣的事，希望大家都能注意自己的安全。」而「嵐」這趟僅停留10分鐘，結束後就前往首爾開快閃記者會。
除了2006年在台北小巨蛋開2場演唱會，2008年的10月11日、12日，「嵐」也二度訪台在同場地開唱；時間快轉到20年後的2019年11月3日出道紀念日，因為「嵐」早早宣布要在2020年底休團，所以11月3日當天早上他們無預警開通臉書、IG、X（舊名：Twitter）、微博、抖音等社群，並宣布要再玩起2006年的「快閃國家」計畫，在2019年的11月9日至11日，飛往曼谷、新加坡、台北、雅加達等地舉行記者會「宣布大事」。
2019年的11月11日上午7點半，「嵐」搭機來台，早上9點半在「文華東方酒店」準時舉辦記者會，雖然之前就傳出他們或許是要宣布來台開唱，但記者會上，他們「啥也沒說」，媒體詢問在台開唱的可能性後，櫻井翔竟賣起關子：「今年初有來台看Mr.Children的小巨蛋演唱會，親眼看到日本藝人的台下盛況後，我有把這件事放在心上！」就這樣結束記者會。
因為是快閃又是罕見的一大早記者會，這場採訪成了本網記者畢生最難忘的經驗，沒想到更驚人的還在後頭，因為記者會為非公開活動，所以松山機場的VIP通道前廣場，就擠滿上千粉絲送機，當時的人海跟無比響亮的尖叫以及「ARASHI！ARASHI！ARASHI！」應援聲，再次讓記者感到震驚，5位成員也非常開心，由松本潤掌鏡來張千人大合照，不管是粉絲的超鐵支持還是天團的魅力，都讓人留下深刻印象。
只可惜計劃趕不上變化，新冠肺炎在2020年初肆虐全國，「嵐」的台北演唱會石沉大海，就這樣一路到了2020年12月31日，「嵐」正式進入「休團期」。而他們之所以會暫停活動，起因為大野智想過不受束縛的自由生活，與成員以及公司達成共識後，才會做出此項人生的重大決定；但他們保證不會解散，成員各自在不同領域發光發熱ING。
看不到「嵐」但有二宮和也 相隔5年來台解相思
5年不見的二宮和也，今年推出主演戲劇《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》，並和竹內涼真「快閃」來台宣傳，或許是好久不見，9月13日的松山機場，才早上8點就湧入500多名粉絲準備接機，直到2人出關，人數逼近千人，壯觀的景色完全不輸2019年「嵐」快閃離台的送機；也可以發現，二宮和也狀態極佳，露出燦笑並高舉雙手揮舞Say Hi，根據工作人員以及了解二宮和也的粉絲透露，「從二宮和也的行為來看，他的心情真的滿好的」。
因為在《黑色止血鉗2》中，只有「幸運的人」才可以接受二宮和也飾演的天才醫生「天城雪彥」開心臟手術，問及「2位目前為止遇過最幸運的事？」二宮和也不假思索的立即表示：「成為『嵐』的一份子，就是最幸運的事。」竹內涼真聽完興奮附和：「沒錯，我也想加入你們，但我出生的太晚不是那個年代，沒能加入....（竹內涼真1993年出生，嵐1999年出道）。」
二宮和也沒有忘記當年「1天快閃3國」、「來台灣辦快閃記者會」的記憶，他開心的補充說明：「加入了『嵐』，才能看過不同的風景、看到台灣的風景，這是一種收穫，比如說能在台北小巨蛋開演唱會，也去了韓國，一天之內要跑3個國家，巡迴各地跟粉絲打招呼，這到底是要怎麼做到的？儘管如此，依然受到很多粉絲的熱烈歡迎，現在還是有許多人聽著『嵐』的歌，能有這樣的經驗，都是加入『嵐』才有辦法，加入『嵐』是我人生中『中大獎』的幸運大事。」
竹內涼真則是開心能生在很有趣的大家庭，自己總是能被親戚逗笑到肚子痛，知足感恩。他還透露，媽媽也是「嵐」的粉絲，因為《黑色止血鉗》第一季開播時，二宮和也送了55吋的電視給竹內涼真，媽媽看了報導知道此事後，就對兒子說：「一定要轉送給我！」所以那台電視現在就在媽媽家，「媽媽用那台在看《黑色止血鉗2》！」
嵐ARASHI介紹！成團超爆笑「大家都不知道自己要出道」
「嵐」的成員是從傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂）旗下的「關東小傑尼斯（練習生）」中挑選組成，成員為大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤等5人，他們於1999年9月15日在夏威夷舉辦出道記者會，逗趣的是，松本潤、二宮和也、櫻井翔在這之前「都不知道自己要出專輯出道」；大野智則早已表達2次請辭想法，誤會「去夏威夷」只是「幫忙錄音的獎勵」；櫻井翔當時已著手準備出國留學，以為「嵐」只是短暫的活動團體，所以才答應入團；最爆笑的則是相葉雅紀，團隊要出發夏威夷的前3天，傑尼斯社長強尼喜多川就問他：「You有護照嗎？」相葉雅紀回「有」，喜多川接著說：「那一起去夏威夷吧。」什麼都搞不清楚的相葉雅紀就這樣跟去夏威夷參加出道記者會，「自己莫名其妙還成為了『嵐』的一員」。
於是5個人就在1999年11月1日舉辦出道握手會，吸引8萬人參加；11月3日發行同名專輯《A·RA·SHI》正式出道，第一週就賣出55.7萬張，以一個新人團體來說，紀錄非常驚人。
至於「嵐」的團名，是有「在全世界掀起風暴」的意思，英文名為ARASHI，是因為日文五十音的第一個字是「あ」，結合英文字母順序的第一個字是「A」，有象徵「站在頂端」含義。而這些名字都是由傑尼斯社長強尼喜多川取名，他認為「嵐」只有1個字，很容易上報與被報導，「無論參加什麼節目都一定會被刊登出來。」這就是團名不會被簡略刊登的原因。
他們能被封為天團不是沒有原因，2009年發行的精選輯首次達成百萬銷量，隔年的2010年發行DVD總銷量，達到273.2萬張，超越了「早安少女組」保持的227萬張紀錄，成為歷代銷量冠軍。同年的12月，根據資料顯示，他們的音樂排行銷量總額累積171億日圓（約台幣39億元）。
除了百萬紀錄，5位成員在電視劇、電影、舞台劇、綜藝節目等領域的表現也很活躍，講到日劇，松本潤在2005年主演《花樣男子》（流星花園），飾演第一男主角道明寺，人氣翻倍暴漲紅遍國際；繼《流星花園》後，在2001年捧紅周渝民的漫改劇《貧窮貴公子》，也在2007年拍成日劇，找來二宮和也、櫻井翔主演，同樣掀起轟動；當年不管是音樂還是電視，隨處可見「嵐」的成員蹤影。
今年上半年，在經歷了傑尼斯的改朝換代、公司改名為「星達拓娛樂」後，2024年4月10月，「星達拓娛樂」跟「嵐」宣布共同成立「株式會社嵐」，「嵐」將直接參與公司營運，並經營粉絲俱樂部，以及著力發掘與培育新人偶像誕生。
休團4年迎來好消息！「嵐」慶祝出道25年、送上驚喜
今年11月3日「嵐」出道滿25週年，在昨（9／15）日他們成團的紀念日當天，官方社群無預警釋出「特別企劃」，除了成立特別網站「MY BEST ARASHI」；還要將12支演唱會DVD做成藍光版，選在11月3日發行；電影《ARASHI FILM CONCERT TOUR 2024-2025》上映；最最重要的就是，向來超注重版權與肖像權的他們，要將過往的MV通通在出道紀念日當天上傳YouTube，還要販售音樂繪本、跟發布精選輯《5x20 All the BEST!! 1999-2019》杜比全景聲（Dolby Atmos）上串流音源，迎合網路世代，將過往經典「通通數位化」，讓大家時時刻刻都可以看到、聽到「嵐」的一切，滿滿驚喜感動無數粉絲。
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▲▼「嵐」2019年快閃台灣半天的盛況影音。
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講到「嵐」與台灣的緣分，就要先從2006年說起，當時成員已經確定要在同年的9月16日、17日站上台北小巨蛋開唱，但在當時網路還不發達的年代，以行動力創造話題、登上報紙版面就是最好的宣傳，所以5位成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤就開啟「1天飛3國」的瘋狂計畫，2006年7月31日星期一，他們先從日本出發飛到曼谷，再從曼谷飛到中正機場（現為：桃園機場），下午2點45分準時在機場舉辦10分鐘的記者會。
當時的中正機場上，由松本潤代表發言，他用不流利的中文說道：「9月16、17，我們『嵐』將在『小雞蛋』舉行演唱會，很久以前就夢想能來台，這次能實現，全都是因為有大家，感謝大家的支持！」誤把「小巨蛋」講成「小雞蛋」的發音，也成了最好的新聞點；而當時因為是「嵐」首度來台，機場發生嚴重踩踏暴動，二宮和也得知有歌迷被絆倒，很嚴肅的說：「很遺憾發生這樣的事，希望大家都能注意自己的安全。」而「嵐」這趟僅停留10分鐘，結束後就前往首爾開快閃記者會。
除了2006年在台北小巨蛋開2場演唱會，2008年的10月11日、12日，「嵐」也二度訪台在同場地開唱；時間快轉到20年後的2019年11月3日出道紀念日，因為「嵐」早早宣布要在2020年底休團，所以11月3日當天早上他們無預警開通臉書、IG、X（舊名：Twitter）、微博、抖音等社群，並宣布要再玩起2006年的「快閃國家」計畫，在2019年的11月9日至11日，飛往曼谷、新加坡、台北、雅加達等地舉行記者會「宣布大事」。
2019年的11月11日上午7點半，「嵐」搭機來台，早上9點半在「文華東方酒店」準時舉辦記者會，雖然之前就傳出他們或許是要宣布來台開唱，但記者會上，他們「啥也沒說」，媒體詢問在台開唱的可能性後，櫻井翔竟賣起關子：「今年初有來台看Mr.Children的小巨蛋演唱會，親眼看到日本藝人的台下盛況後，我有把這件事放在心上！」就這樣結束記者會。
因為是快閃又是罕見的一大早記者會，這場採訪成了本網記者畢生最難忘的經驗，沒想到更驚人的還在後頭，因為記者會為非公開活動，所以松山機場的VIP通道前廣場，就擠滿上千粉絲送機，當時的人海跟無比響亮的尖叫以及「ARASHI！ARASHI！ARASHI！」應援聲，再次讓記者感到震驚，5位成員也非常開心，由松本潤掌鏡來張千人大合照，不管是粉絲的超鐵支持還是天團的魅力，都讓人留下深刻印象。
只可惜計劃趕不上變化，新冠肺炎在2020年初肆虐全國，「嵐」的台北演唱會石沉大海，就這樣一路到了2020年12月31日，「嵐」正式進入「休團期」。而他們之所以會暫停活動，起因為大野智想過不受束縛的自由生活，與成員以及公司達成共識後，才會做出此項人生的重大決定；但他們保證不會解散，成員各自在不同領域發光發熱ING。
看不到「嵐」但有二宮和也 相隔5年來台解相思
5年不見的二宮和也，今年推出主演戲劇《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》，並和竹內涼真「快閃」來台宣傳，或許是好久不見，9月13日的松山機場，才早上8點就湧入500多名粉絲準備接機，直到2人出關，人數逼近千人，壯觀的景色完全不輸2019年「嵐」快閃離台的送機；也可以發現，二宮和也狀態極佳，露出燦笑並高舉雙手揮舞Say Hi，根據工作人員以及了解二宮和也的粉絲透露，「從二宮和也的行為來看，他的心情真的滿好的」。
因為在《黑色止血鉗2》中，只有「幸運的人」才可以接受二宮和也飾演的天才醫生「天城雪彥」開心臟手術，問及「2位目前為止遇過最幸運的事？」二宮和也不假思索的立即表示：「成為『嵐』的一份子，就是最幸運的事。」竹內涼真聽完興奮附和：「沒錯，我也想加入你們，但我出生的太晚不是那個年代，沒能加入....（竹內涼真1993年出生，嵐1999年出道）。」
二宮和也沒有忘記當年「1天快閃3國」、「來台灣辦快閃記者會」的記憶，他開心的補充說明：「加入了『嵐』，才能看過不同的風景、看到台灣的風景，這是一種收穫，比如說能在台北小巨蛋開演唱會，也去了韓國，一天之內要跑3個國家，巡迴各地跟粉絲打招呼，這到底是要怎麼做到的？儘管如此，依然受到很多粉絲的熱烈歡迎，現在還是有許多人聽著『嵐』的歌，能有這樣的經驗，都是加入『嵐』才有辦法，加入『嵐』是我人生中『中大獎』的幸運大事。」
竹內涼真則是開心能生在很有趣的大家庭，自己總是能被親戚逗笑到肚子痛，知足感恩。他還透露，媽媽也是「嵐」的粉絲，因為《黑色止血鉗》第一季開播時，二宮和也送了55吋的電視給竹內涼真，媽媽看了報導知道此事後，就對兒子說：「一定要轉送給我！」所以那台電視現在就在媽媽家，「媽媽用那台在看《黑色止血鉗2》！」
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「嵐」的成員是從傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂）旗下的「關東小傑尼斯（練習生）」中挑選組成，成員為大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤等5人，他們於1999年9月15日在夏威夷舉辦出道記者會，逗趣的是，松本潤、二宮和也、櫻井翔在這之前「都不知道自己要出專輯出道」；大野智則早已表達2次請辭想法，誤會「去夏威夷」只是「幫忙錄音的獎勵」；櫻井翔當時已著手準備出國留學，以為「嵐」只是短暫的活動團體，所以才答應入團；最爆笑的則是相葉雅紀，團隊要出發夏威夷的前3天，傑尼斯社長強尼喜多川就問他：「You有護照嗎？」相葉雅紀回「有」，喜多川接著說：「那一起去夏威夷吧。」什麼都搞不清楚的相葉雅紀就這樣跟去夏威夷參加出道記者會，「自己莫名其妙還成為了『嵐』的一員」。
於是5個人就在1999年11月1日舉辦出道握手會，吸引8萬人參加；11月3日發行同名專輯《A·RA·SHI》正式出道，第一週就賣出55.7萬張，以一個新人團體來說，紀錄非常驚人。
至於「嵐」的團名，是有「在全世界掀起風暴」的意思，英文名為ARASHI，是因為日文五十音的第一個字是「あ」，結合英文字母順序的第一個字是「A」，有象徵「站在頂端」含義。而這些名字都是由傑尼斯社長強尼喜多川取名，他認為「嵐」只有1個字，很容易上報與被報導，「無論參加什麼節目都一定會被刊登出來。」這就是團名不會被簡略刊登的原因。
他們能被封為天團不是沒有原因，2009年發行的精選輯首次達成百萬銷量，隔年的2010年發行DVD總銷量，達到273.2萬張，超越了「早安少女組」保持的227萬張紀錄，成為歷代銷量冠軍。同年的12月，根據資料顯示，他們的音樂排行銷量總額累積171億日圓（約台幣39億元）。
除了百萬紀錄，5位成員在電視劇、電影、舞台劇、綜藝節目等領域的表現也很活躍，講到日劇，松本潤在2005年主演《花樣男子》（流星花園），飾演第一男主角道明寺，人氣翻倍暴漲紅遍國際；繼《流星花園》後，在2001年捧紅周渝民的漫改劇《貧窮貴公子》，也在2007年拍成日劇，找來二宮和也、櫻井翔主演，同樣掀起轟動；當年不管是音樂還是電視，隨處可見「嵐」的成員蹤影。
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