二宮和也：加入嵐是我最幸運的事　2006年1天飛3國來台灣就他辦到

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「嵐」成員大野智(2排左起)、相葉雅紀、櫻井翔(1排左起)松本潤、二宮和也休團4年,粉絲好懷念。(圖/AP美聯社)

▲▼「嵐」最後一次快閃來台,是2019年的11月11日,松山機場VIP車道、廣場,被上千粉絲擠到沒地方站,盛況讓人留下深刻印象。(圖/NOWnews資料照)

▲▼二宮和也(上)相隔5年來台,跟竹內涼真(下)舉辦《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》粉絲見面會。(圖/大鴻藝術BIG ART)

是好久不見的ARASHI!日本天團「嵐」繼2020年12月31日宣布中止活動後,台灣歌迷很難再有機會見到成員本人,今年9月13日多虧TBS電視劇《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》以及台灣主辦單位「大鴻藝術」的福,主演之一的「嵐」成員二宮和也,相隔5年終於再來台灣,跟竹內涼真展開快閃寶島的宣傳工作; 二宮和也受訪 期間不避談與「嵐」相關的話題,真摯表示「加入『嵐』是我人生中最幸運的事」,一番話感染竹內涼真急插話:「我也很想加入,可惜我出生太晚了!」溫馨場面也動容在場人員。講到「嵐」與台灣的緣分,就要先從2006年說起,當時成員已經確定要在同年的9月16日、17日站上台北小巨蛋開唱,但在當時網路還不發達的年代,以行動力創造話題、登上報紙版面就是最好的宣傳,所以5位成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤就開啟「1天飛3國」的瘋狂計畫,2006年7月31日星期一,他們先從日本出發飛到曼谷,再從曼谷飛到中正機場(現為:桃園機場),下午2點45分準時在機場舉辦10分鐘的記者會。當時的中正機場上,由松本潤代表發言,他用不流利的中文說道:「9月16、17,我們『嵐』將在『小雞蛋』舉行演唱會,很久以前就夢想能來台,這次能實現,全都是因為有大家,感謝大家的支持!」誤把「小巨蛋」講成「小雞蛋」的發音,也成了最好的新聞點;而當時因為是「嵐」首度來台,機場發生嚴重踩踏暴動,二宮和也得知有歌迷被絆倒,很嚴肅的說:「很遺憾發生這樣的事,希望大家都能注意自己的安全。」而「嵐」這趟僅停留10分鐘,結束後就前往首爾開快閃記者會。除了2006年在台北小巨蛋開2場演唱會,2008年的10月11日、12日,「嵐」也二度訪台在同場地開唱;時間快轉到20年後的2019年11月3日出道紀念日,因為「嵐」早早宣布要在2020年底休團,所以11月3日當天早上他們無預警開通臉書、IG、X(舊名:Twitter)、微博、抖音等社群,並宣布要再玩起2006年的「快閃國家」計畫,在2019年的11月9日至11日,飛往曼谷、新加坡、台北、雅加達等地舉行記者會「宣布大事」。 2019年的11月11日上午7點半,「嵐」搭機來台,早上9點半在「文華東方酒店」準時舉辦記者會 ,雖然之前就傳出他們或許是要宣布來台開唱,但記者會上,他們「啥也沒說」,媒體詢問在台開唱的可能性後,櫻井翔竟賣起關子:「今年初有來台看Mr.Children的小巨蛋演唱會,親眼看到日本藝人的台下盛況後,我有把這件事放在心上!」就這樣結束記者會。因為是快閃又是罕見的一大早記者會,這場採訪成了本網記者畢生最難忘的經驗,沒想到更驚人的還在後頭,因為記者會為非公開活動,所以松山機場的VIP通道前廣場,就擠滿上千粉絲送機, 當時的人海跟無比響亮的尖叫以及「ARASHI!ARASHI!ARASHI!」應援聲,再次讓記者感到震驚 ,5位成員也非常開心,由松本潤掌鏡來張千人大合照,不管是粉絲的超鐵支持還是天團的魅力,都讓人留下深刻印象。只可惜計劃趕不上變化,新冠肺炎在2020年初肆虐全國,「嵐」的台北演唱會石沉大海,就這樣一路到了2020年12月31日,「嵐」正式進入「休團期」。而他們之所以會暫停活動,起因為大野智想過不受束縛的自由生活,與成員以及公司達成共識後,才會做出此項人生的重大決定;但他們保證不會解散,成員各自在不同領域發光發熱ING。5年不見的二宮和也,今年推出主演戲劇《黑色止血鉗2 ー惡魔外科醫生ー》,並和竹內涼真「快閃」來台宣傳,或許是好久不見,9月13日的松山機場,才 早上8點就湧入500多名粉絲準備接機,直到2人出關,人數逼近千人 ,壯觀的景色完全不輸2019年「嵐」快閃離台的送機;也可以發現,二宮和也狀態極佳,露出燦笑並高舉雙手揮舞Say Hi,根據工作人員以及了解二宮和也的粉絲透露,「從二宮和也的行為來看,他的心情真的滿好的」。因為在《黑色止血鉗2》中,只有「幸運的人」才可以接受二宮和也飾演的天才醫生「天城雪彥」開心臟手術,問及「2位目前為止遇過最幸運的事?」二宮和也不假思索的立即表示:「成為『嵐』的一份子,就是最幸運的事。」竹內涼真聽完興奮附和:「沒錯,我也想加入你們,但我出生的太晚不是那個年代,沒能加入....(竹內涼真1993年出生,嵐1999年出道)。」二宮和也沒有忘記當年「1天快閃3國」、「來台灣辦快閃記者會」的記憶,他開心的補充說明:「加入了『嵐』,才能看過不同的風景、看到台灣的風景,這是一種收穫,比如說能在台北小巨蛋開演唱會,也去了韓國,一天之內要跑3個國家,巡迴各地跟粉絲打招呼,這到底是要怎麼做到的?儘管如此,依然受到很多粉絲的熱烈歡迎,現在還是有許多人聽著『嵐』的歌,能有這樣的經驗,都是加入『嵐』才有辦法,加入『嵐』是我人生中『中大獎』的幸運大事。」竹內涼真則是開心能生在很有趣的大家庭,自己總是能被親戚逗笑到肚子痛,知足感恩。他還透露,媽媽也是「嵐」的粉絲,因為《黑色止血鉗》第一季開播時,二宮和也送了55吋的電視給竹內涼真,媽媽看了報導知道此事後,就對兒子說:「一定要轉送給我!」所以那台電視現在就在媽媽家,「媽媽用那台在看《黑色止血鉗2》!」「嵐」的成員是從傑尼斯事務所(現名:星達拓娛樂)旗下的「關東小傑尼斯(練習生)」中挑選組成,成員為大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤等5人,他們於1999年9月15日在夏威夷舉辦出道記者會,逗趣的是,松本潤、二宮和也、櫻井翔在這之前「都不知道自己要出專輯出道」;大野智則早已表達2次請辭想法,誤會「去夏威夷」只是「幫忙錄音的獎勵」;櫻井翔當時已著手準備出國留學,以為「嵐」只是短暫的活動團體,所以才答應入團;最爆笑的則是相葉雅紀,團隊要出發夏威夷的前3天,傑尼斯社長強尼喜多川就問他:「You有護照嗎?」相葉雅紀回「有」,喜多川接著說:「那一起去夏威夷吧。」什麼都搞不清楚的相葉雅紀就這樣跟去夏威夷參加出道記者會,「自己莫名其妙還成為了『嵐』的一員」。於是5個人就在1999年11月1日舉辦出道握手會,吸引8萬人參加;11月3日發行同名專輯《A·RA·SHI》正式出道,第一週就賣出55.7萬張,以一個新人團體來說,紀錄非常驚人。至於「嵐」的團名,是有「在全世界掀起風暴」的意思,英文名為ARASHI,是因為日文五十音的第一個字是「あ」,結合英文字母順序的第一個字是「A」,有象徵「站在頂端」含義。而這些名字都是由傑尼斯社長強尼喜多川取名,他認為「嵐」只有1個字,很容易上報與被報導,「無論參加什麼節目都一定會被刊登出來。」這就是團名不會被簡略刊登的原因。他們能被封為天團不是沒有原因,2009年發行的精選輯首次達成百萬銷量,隔年的2010年發行DVD總銷量,達到273.2萬張,超越了「早安少女組」保持的227萬張紀錄,成為歷代銷量冠軍。同年的12月,根據資料顯示,他們的音樂排行銷量總額累積171億日圓(約台幣39億元)。除了百萬紀錄,5位成員在電視劇、電影、舞台劇、綜藝節目等領域的表現也很活躍,講到日劇,松本潤在2005年主演《花樣男子》(流星花園),飾演第一男主角道明寺,人氣翻倍暴漲紅遍國際;繼《流星花園》後,在2001年捧紅周渝民的漫改劇《貧窮貴公子》,也在2007年拍成日劇,找來二宮和也、櫻井翔主演,同樣掀起轟動;當年不管是音樂還是電視,隨處可見「嵐」的成員蹤影。今年上半年,在經歷了 傑尼斯的改朝換代、公司改名為「星達拓娛樂」 後,2024年4月10月,「星達拓娛樂」跟「嵐」宣布共同成立「株式會社嵐」,「嵐」將直接參與公司營運,並經營粉絲俱樂部,以及著力發掘與培育新人偶像誕生。今年11月3日「嵐」出道滿25週年,在昨(9/15)日他們成團的紀念日當天,官方社群無預警釋出「特別企劃」,除了成立特別網站「MY BEST ARASHI」;還要將12支演唱會DVD做成藍光版,選在11月3日發行;電影《ARASHI FILM CONCERT TOUR 2024-2025》上映;最最重要的就是,向來超注重版權與肖像權的他們,要將過往的MV通通在出道紀念日當天上傳YouTube,還要販售音樂繪本、跟發布精選輯《5x20 All the BEST!! 1999-2019》杜比全景聲(Dolby Atmos)上串流音源,迎合網路世代,將過往經典「通通數位化」,讓大家時時刻刻都可以看到、聽到「嵐」的一切,滿滿驚喜感動無數粉絲。▲▼「嵐」2019年快閃台灣半天的盛況影音。