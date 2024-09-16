太尷尬！艾美獎兩女星大撞衫？乍看幾乎一樣　她上圍呼之欲出略勝

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▲芮塔歐拉（左）和名導老公塔伊加維迪提一起走上艾美獎星光大道，卻差點成為「撞衫」事件的主角。（圖／美聯社）

頒獎典禮的星光大道紅毯上，女星們無不費盡心思爭奇鬥豔，永遠是觀眾注意的焦點之一。今天舉行的第76屆艾美獎頒獎典禮，卻差點演變成「女星大撞衫」的災難現場：英國樂壇的時尚天后芮塔歐拉和身為漫威電影名導的老公塔伊加維迪提一起走紅毯，她身上穿著淡粉紅色的禮服，圍著粉紅羽毛披肩，不料在他們出場前沒多久，《非紳士特攻隊》墨西哥美人艾莎岡薩雷也以乍看之下幾乎如出一轍的造型先在紅毯亮相，好在兩人是一前一後沒有撞個正著，但彼此的服裝像到差點撞衫，也絕對足以讓她們各自回去後檢討再三。只要稍具知名度與人氣的女星，就不難談到名牌願意出借紅毯禮服，照理來說，以芮塔和艾莎的地位，選擇應該不少，要撞衫的機率微乎其微，哪知道偏偏英雌所見略同，都看上了類似的搭配，才會發生這場慘案。雖說兩人的服裝不是百分之百的一模一樣，艾莎的禮服是顏色更深一些的亮片裝，芮塔則選擇顏色淡一些的粉紅緞面服裝，胸前領口的高低也明顯不一致，可是猛一看真的太像，也就會被比較出高下。以吸睛的程度而言，當然是胸前呼之欲出、事業線一覽無遺的艾莎，更為清涼大膽，她不愧是以性感魅力取勝的美豔女星，已經身為人妻的芮塔就不宜這麼開放，只能走高雅一些的路線，雖然也是秀出一部分的乳溝，卻是「意思到了就好」的感覺，加上出場時間被艾莎搶了先，有點吃了悶虧。