特企／家樂福世界風味節市集　9/21-22在華山大草原帶你品味全球

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家樂福運用你的味蕾，帶你環遊全世界。「家樂福世界風味節」市集將於9月21日至22日、上午11時至晚間7時，在中央藝文公園（華山大草原）華山1914文創園區西一館前盛大舉辦！自2019年起，家樂福每年舉辦公開、免費的市集邀請民眾同樂，連年吸引眾多大小家庭參與。今年現場精選規劃40個主題攤位，有異國風味美食、嚴選多國好物、微醺紅白酒大賞；還有精彩風格展演、人偶見面會、草地音樂會、親子互動體驗遊戲，以及家樂福35週年時光特展。旨在回饋社會大眾，家樂福希望大家呼朋引伴共享歡樂，在秋分的這一天，家樂福世界風味節帶領你放慢生活的步調，尋找日常的精彩，品嚐異國的風情，享受午後的美好時光，來一場「越在地越國際」的深度旅遊。家樂福作為消費者生活採買中的重要角色，不僅在本土市場持續提供高品質的在地產品，更不斷積極引進來自世界各地的進口商品，致力滿足現代多樣化的消費需求。家樂福量販門市擁有超過萬支進口商品，包括休閒零食、沖調飲品與紅酒、白酒等；家樂福超市中進口商品佔比約15%，全新展店的超市3.0型態更約有18%，而頂級超市Mia C'bon則有超過6成的進口商品，這無疑是家樂福的強項，讓消費者在台灣也能開啟世界巡禮。家樂福網羅美、法、英、德、義、紐澳、日韓、新加坡、東南亞等豐富進口商品超過萬種品項，獨家進口的品牌更深受消費者喜愛。因此，家樂福在今年特別以「世界風味」為題盛大舉辦一場異國風的草地嘉年華，豐富消費者的週末時光。【家樂福世界風味節｜世界市集、微醺大賞】世界風味節市集中規劃環遊世界館，有來自日本的餅乾、米果、即溶咖啡；韓國的洋芋片、魚酥；歐洲的麵食、果醬、飲品，還有遠從紐澳進口的水果，以及東南亞國家火紅的休閒零食。除此之外，家樂福進口紅白酒是識酒老饕的指標門路，替消費者用微醺開啟秋季中分點，現場集結超人氣的紅酒、白酒、氣泡酒試飲品味，秋分就要Chill一下。選擇障礙的民眾面對琳瑯滿目的酒類商品也不必擔心，家樂福特別推出AI侍酒師，讓消費者透過簡單的對答功能，得到AI依據喜好與價格分析後的獨家推薦酒款。吃飽喝足之際，世界風味節現場還有草地音樂會、義大利鈴鼓舞，以及日本忍者特技演出，如同一秒飛到國外旅遊。【家樂福世界風味節｜在地食材×異國風味】引進來自各國的商品是家樂福的主力之一，運用在地的好物產結合異國風味更是家樂福的重點精神。世界風味節設有超人氣美食攤商與餐車，並且推出使用家樂福嚴選食材的獨家限定美食，舉凡有機牛番茄、履歷洋蔥、馬鈴薯製作而成的印度脆球，台灣帶皮豬五花搭配韓式醬料的韓風五花燒肉，非籠飼雞蛋與自有品牌玉米脆片做出來的法式軟皮草莓鮮奶可麗餅，以及履歷檸檬、芭樂現打的飲品等。家樂福與人氣美食業者合作，運用原始材料的巧妙結合，展示了在地食材的無限可能性，突顯全球飲食文化的交融，探索異國風味的同時，也加乘對本土食材的熱愛。【家樂福世界風味節｜趣味親子體驗、毛小孩健檢】家長的週末時光同時是孩子們的放電時刻，華山大草原讓大小朋友能夠追趕跑跳碰外，家樂福世界風味節特別設計多項趣味競賽，不管是夜市常見的套圈圈、打彈珠台，還是眼明手快接棒挑戰都有機會搬到現場，讓爸媽帶著孩子燒腦嗨翻華山。另外，家樂福也把家速配的電動機車與外送箱擺到華山草原上了，民眾們戴上家樂福安全帽、揹上家樂福外送箱、坐上家樂福電動機車，獨特的體驗值得拍照上傳分享。養毛小孩的家庭也有福了！家樂福寵物館除了推廣寵物食品與用品外，現場安排專業獸醫師替毛孩健康檢查，時間在9/21下午2至4時；9/22下午3至5時，家樂福與你共同守護毛小孩的健康！【家樂福世界風味節｜35週年時光特展】台灣家樂福今年35歲了！家樂福始終努力打造親民的購物空間、友善的通路舞台，並且提供高品質的商品，滿足不同需求的消費層。家樂福持續強化作為各國商品集散地的市場地位，同時也全力提升顧客滿意度與品牌影響力。因此，永續發展與社會責任是家樂福重點關注的議題，包括世界風味節市集也鼓勵民眾自備環保餐具與環保袋。陪伴大家走過35年的家樂福，在時光特展中展示許多文字、老照片、歷史小物，希望能夠回放消費者與家樂福的珍貴回憶，再攜手共創下一個35年。