快檢查！30秒在家檢測「黃斑部病變」　出現「4狀況」快點就醫

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▲中華民國愛盲協會攜手台灣羅氏、邀請藝人郭子乾擔任衛教大使。（圖／記者陳明安攝影）

▲使用「阿姆斯勒方格表」可快速檢測有無黃斑部病變風險。（圖／吳建良提供）

根據健保署統計，台灣在2022年約有690萬人因眼科疾病就醫，較前一年新增約11萬人，其中黃斑部病變是一大挑戰，對此醫師說，目前已有很簡單的方法可初步了解有無黃斑部病變，透過使用「阿姆斯勒方格表」，每月只要一次、每次僅需30秒，即可快速檢測相關風險，民眾可多參考。針對黃斑部病變，中華民國愛盲協會理事長、萬芳醫院眼科主治醫師吳建良說，黃斑部發生病變的過程，近似於買到漏水屋，沒有及時修補，一開始可能只是屋內潮濕、出現壁癌等小問題，但若不採取行動使房子恢復乾燥，將嚴重損害結構，而黃斑部病變若延誤治療，可能造成永久性視力受損，甚至失明。為提升們民眾對黃斑部病變的認知， 中華民國愛盲協會攜手台灣羅氏、邀請藝人郭子乾擔任衛教大使，並喊出「Eye的醫療距離 因愛變得靠近」口號，期盼募集學界、產界的志工與資源，在全台偏鄉舉辦黃斑部病變公益篩檢活動，提供便利、免費的檢查。郭子乾表示，自己的岳母也有黃斑部病變，不過在新一代雙機轉眼內注射藥物的協助下，岳母視力在治療前期便有顯著改善，心情、生活品質都大幅提升。吳建良指出，自今（2024）年1月1日起，健保已給付新一代雙機轉眼內注射藥物，除可減少不正常血管增生，還能使血管更加穩定，且當病情穩定控制後，患者可再與醫師討論延長治療週期，最久有機會4個月治療一次即可。此外，吳建良提醒，為守護自己與家人的視力，建議每月都透過阿姆斯勒方格表（Amsler grid），用短短30秒快速檢測有無黃斑部病變風險，記得檢測前，先戴起老花或近視眼鏡，並確保雙眼與方格表保持30公分距離，然後先以左眼單眼凝視表格中心黑點，完成後換右眼再做一次，即可完成。吳建良強調，若凝視表格時，只要出現模糊、扭曲、出現黑點、顏色黯淡等4大症狀，無論明顯或只有一點點變化，都代表已有黃斑部病變的風險，應儘速到醫療院所進行檢查。