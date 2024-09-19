加利利旅行社推動逾10萬台人遊捷克　榮獲「捷克旅遊卓越貢獻獎」

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位在東歐的捷克，因為文化、歷史與豐富的自然景觀加上相對親民的物價，成了不少國人赴歐旅遊的第一首選，近年來台捷開通直航，讓台灣旅客更方便前往捷克，雙邊旅遊合作的深化，也使得捷克成為台灣人心目中值得一去的熱門國家。據統計，這十年來扣除疫情期間，平均一年就有141,527台人赴捷克旅遊，從2003年因推出捷克蜜月團而造成旅遊市場轟動的加利利旅行社，更送出了逾10萬旅客前往捷克旅遊。爲表彰加利利旅行社在這段期間對捷克旅遊的重大貢獻，捷克旅遊局特頒發「捷克旅遊卓越貢獻獎」，肯定其在推動捷克觀光上的卓越表現。捷克觀光局表示：「加利利旅行社不僅在旅遊業務上表現卓越，更透過旅遊行程讓台灣旅客能夠深入體驗捷克的歷史、文化和美景，推動捷克成為台灣旅客首選目的地之一的重要力量。未來也將持續加強與像加利利旅行社這樣的優秀合作夥伴攜手，長遠推動捷克觀光產業發展。」成立於1996年的加利利旅行社，1998年開始投入歐洲市場，當時即以台灣人較為不熟悉的捷克等東歐國家為出發，2003年SARS期間更逆向操作，為新人量身打造首創「捷克純蜜月團』，一推出即造成市場話題，加利利旅行社也藉此扎根迷人的波西米亞王國，成為公司日後的核心產品之一。國人因為蜜月團更認識東歐，將東歐旅遊推上另一高峰，2009年加利利旅行社更獲得捷克外交部頒發「國家之友獎」和「揚馬薩里克銀質獎章」，肯定加利利旅遊對捷克旅遊產業的貢獻。如今再次獲頒「捷克旅遊卓越貢獻獎」，加利利旅行社也說：「獲得此項殊榮是一大鼓舞，能為台灣旅客創造10萬次美好捷克旅遊體驗，獲得捷克旅遊局的肯定，感到非常榮幸。未來將繼續設計優質的捷克行程，讓更多台灣人感受到東歐的美。」加利利旅行社在捷克行程不斷創新並更增添嚴選祕密景點，一起在捷克揭曉這份驚喜與快樂。像是在捷克世界遺產－瑪麗安斯凱溫泉區乘坐馬車，並領先業界開創波西米亞熱氣球、庫倫洛夫竹筏等創意行程，努力挖掘捷克全新體驗，達到與當地產業緊密的合作之外，也安排專業導遊帶大家參觀庫倫洛夫、布拉格的世界文化遺產觀光景點，做到捷克文化的永續傳承，希望透過深度文化的旅遊行程，爲國人帶來難忘的旅遊回憶。