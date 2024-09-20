喜愛日本米民眾看過來 即日起大潤發內湖店有優惠

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▲日本週活動中，提供長野縣吉祥物Arukuma阿爾熊資料夾及特製帆布袋送民眾。（圖／業者提供）

國人偏愛日本越光米來，到日本旅遊採購伴手禮，一定不會漏掉越光米。今日起，採購日本最富盛名的長野縣越光米不必飛日本，台北市大潤發內湖店正舉辦試吃及特惠活動，同步在台北、台中、台南、高雄等地的家樂福、愛買、大潤發、momo網路平台也有販售，想要體驗長野越光米民眾別錯過。宇進實業總經理陳威志表示，長野縣越光米一向是日本最富盛名的產區，由於長野縣位於冬季盛雪地帶，雪季長達半年之久，豐沛的融雪包含礦物質，滋養了土壤，加上當地地形高低落差大，白天日照充足，天氣溫暖，夜晚氣溫下降，日夜溫差很大，使稻米白天吸收的能量消耗低，養分可以充分保存，因此在此處生產的越光米品質優異，色澤淨白晶瑩如雪。特別的是，越光米烹煮後香氣十足，咀嚼起來有明顯的甘甜米香及濕潤軟黏卻又粒粒分明，很有彈牙口感。根據統計，長野縣出產的一等米佔全縣稻米比例90%以上，可見此地的稻米品質之優良，因此長久以來都是日本民眾米食的首選。本次活動是由台灣金農米-宇進實業有限公司與日本長野縣政府共同舉辦推廣。日本長野縣政府非常重視台灣農產品市場，希望能將長野縣優質美味的稻米介紹給台灣民眾，特別提供長野縣的吉祥物Arukuma阿爾熊資料夾及特製帆布袋，要送給現場參觀購買的民眾。即日起至10月3日，促銷價359的越光米在大潤發內湖店現場特惠超低價319元。另現場買2包送日本特製帆布購物袋一只或是阿爾熊資料夾，每日限量兌換，送完為止。現場還備有試吃活動，每日前30名現場購買者可獲得長野越光米試吃包。另外現場加入粉絲團，追蹤按讚、打卡公開分享以及現場填寫問卷也可獲試吃包。活動日期9月20日至10月03日之後，在全台愛買、家樂福、大潤發、momo網路平台將會常態性為民眾服務，想要嘗試長野越光米敬請把握時機，不要錯過囉！