Great、Inn火辣一夜情睡出感情　泰CP現學台語撒嬌：我真古錐

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▲▼泰星Great（左起）、Inn是認識10年朋友，一起合演BL劇《佳期如許》展現好默契。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲泰星Great個性屬於I人（內向）。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲Inn分享有一次在飯店遇老色鬼經驗。（圖／記者嚴俊強攝影）

泰星Great、Inn合演BL劇《佳期如許》大熱，劇中飾演拳擊手、失戀醫生，一夜情睡出真感情，兩人私下其實是認識10年朋友，互動展現絕佳默契，明將在台舉辦第一次粉絲見面會，祭出粉絲擊掌、合照等福利，今（21）日接受台媒訪問，透露心情緊張又興奮，更現學台語撒嬌：「我真古錐（我很可愛）、巴豆夭（肚子餓）。」展現親和力。Great、Inn首度來台，事先已經做好功課，被身邊朋友推坑「街邊小吃」，像是麵線等小吃，目前已經品嚐珍珠奶茶、煎餃，都出乎意料美味，對台灣美食很期待。若今天有時間的話，也想到西門町去逛逛。無奈天公不作美，台北下起豪雨，是否會覺得可惜？Inn說：「是有一點小失望，但風雨無阻，拿傘漫步大街也可以。」被笑問撐一把傘？Inn不經意放閃：「他（Great）會幫忙拿傘。」兩人10年前就認識，首次合作就是演BL劇，Great分享，「因為認識很久了，知道要和認識的朋友組成螢幕情侶很開心，自己個性比較怕生，跟好友熟悉度比較高。」Inn也同樣想法，之前認識但沒有很熟，透過這次工作更了解彼此，演戲上很放鬆，變成螢幕CP很棒。Great個性是I人（內向），透露有時想回答問題，但反應沒這麼快，想要回答已經進行到下一題了，所以通常由反應快的Inn回答，Inn個性則是E人（外向），跟他十分互補。沒想到，訪問進行到一半，飯店房間的燈突然滅掉，Great馬上雙手合十祈禱，看似十分害怕，被問睡覺是否不敢一個人睡，他卻是嘴硬：「我不怕，出道到現在沒看過（鬼），想知道哪裡可以看。」但一問到他隨身有攜帶平安符，反倒是Inn沒有。Inn分享起有一次在飯店遇鬼經驗，當時正在拍戲，因為自己房間冷氣壞掉，於是移到朋友房間睡覺，睡到一半竟遇到老色鬼，「看到實體朝我衝過來，有穿過我的身體，真的就像鬼片一樣，臉蒼白有血絲。」助理有靈異體質，也是有遇到，跟他形容老先生一模一樣。