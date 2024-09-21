周思齊引退安打掛蛋！中信兄弟4：2味全龍　下半季封王魔術數字M6

中信兄弟今（21）日於台北大巨蛋對上味全龍，舉行「The Last Together 周思齊引退賽」儀式，周思齊擔任先發指定打擊、打第一棒，雖然周思齊全場4打數0安打，但靠著許基宏、曾頌恩聯手貢獻4分打點，以及德保拉7局失2分好投率領，終場中信兄弟以4：2擊敗味全龍，下半季封王魔術數字減至M6。
此戰2局上龍隊率先發難，蔣少宏、郭天信、張政禹連續3支安打，取得1：0領先。3局下輪到兄弟反攻，高宇杰趁失誤上壘後，宋晟睿敲出安打，接著張志豪保送形成滿壘，許基宏扛出深遠二壘安打，帶有2分打點，曾頌恩再補上安打，該局兄弟灌進4分，以4：1逆轉龍隊。
隨後4到6局雙方一直維持3分差距，7局上郭天信、張政禹和張祐嘉連續3支安打，幫助龍隊追回1分。德保拉主投7局被敲7安打失2分，有效封鎖龍隊打線，8局上李振昌投出三上三下，9局上吳俊偉登板關門，投出再見三振，幫助兄弟守住重要的一勝，下半季封王魔術數字來到M6。
本場另一焦點是周思齊的引退賽，首打席敲出左外野飛球出局，第二打席差點開轟，敲出右外野飛球出局，第三打席纏鬥多球後，敲出一壘滾地球出局，周思齊第四打席揮棒落空三振，全場4打數0安打，打擊率.150。
值得一提的是，周思齊引退活動在台灣搖滾天團五月天賽後獻唱加持下，本場門票早早售完。根據兄弟球團資訊，此戰一共吸引40,000名觀眾進場，不僅是中職史上首次4萬滿場，也寫下單場票房歷史新高。
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隨後4到6局雙方一直維持3分差距，7局上郭天信、張政禹和張祐嘉連續3支安打，幫助龍隊追回1分。德保拉主投7局被敲7安打失2分，有效封鎖龍隊打線，8局上李振昌投出三上三下，9局上吳俊偉登板關門，投出再見三振，幫助兄弟守住重要的一勝，下半季封王魔術數字來到M6。
本場另一焦點是周思齊的引退賽，首打席敲出左外野飛球出局，第二打席差點開轟，敲出右外野飛球出局，第三打席纏鬥多球後，敲出一壘滾地球出局，周思齊第四打席揮棒落空三振，全場4打數0安打，打擊率.150。
值得一提的是，周思齊引退活動在台灣搖滾天團五月天賽後獻唱加持下，本場門票早早售完。根據兄弟球團資訊，此戰一共吸引40,000名觀眾進場，不僅是中職史上首次4萬滿場，也寫下單場票房歷史新高。