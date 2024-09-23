83歲《戲說》男星因病離世！生前遺願達成　演藝工會理事長發聲

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▲曾國峯過去曾飽受疾病所苦，還時常到醫院洗腎。（圖／翻攝自臉書）

台灣資深男藝人曾國峯，過去曾在《戲說台灣》、《台灣奇案》等單元劇，不過近期卻傳出已經在9月12日過世，讓不少粉絲相當錯愕，目前好友郭美珠已經證實他的死訊，享壽83歲，而郭美珠也透露好友生前的遺願已經達成。根據《ETtoday新聞雲》報導，曾國峯的家屬在今天稍早，已經透過演藝工會理事長曹雨婷發聲：「雖然我們原本不打算公祭，但在和家人討論後，想讓老爸的朋友跟他道別，他應該會很開心，所以家祭後會有時間讓演藝圈的朋友們致意，謝絕奠儀。」而郭美珠透露，曾國峯生前唯一的遺願就是要將死訊透露給演藝工會，而她也二話不說幫忙。事實上，曾國峯近年來身體每況愈下，還得定期到醫院洗腎，近期深受肺疾所苦，前段日子都在醫院中度過，沒想到病況並未好轉，更在9月12日凌晨急轉直下，最後沒能熬過，失去生命跡象，讓家屬悲痛萬分選擇拔管，最終於當天凌晨4點多於榮總離世。曾國峯出道至今已經50年，出演無數戲劇，被封為「最強綠葉」，他曾在台灣電影新浪潮的開山之作《兒子的大玩偶》（1983）中出演侯孝賢執導的《兒子的大玩偶》一段，角色為戲院經理，後續多次出演《戲說台灣》、《台灣奇案》而為人熟知。