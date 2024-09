徐巧芯爆在美台國防工業會議爆走　他揭真相：台下民眾其實是這人

我是廣告 請繼續往下閱讀

第23屆「美台國防工業會議」23日起在賓夕法尼亞州費城舉行3天,台灣3大黨各派代表出席,徐巧芯卻被爆出在座談會時,被台下民眾提問竟大爆走,讓台下許多美國與台灣人士憋笑,也讓台上的其他嘉賓傻眼。徐巧芯駁斥,提問者並非一般民眾,而是民進黨的代表,「在這裡就說謊了的文章不值得回應。」而臉書粉專「不演了新聞台」則透露,「台下民眾」就是民進黨駐美代表蕭舜文本人。臉書粉專「老波 the No-Filter Generalist」在臉書發文,「今天最後一場座談會,徐巧芯先是把這當成個人秀。所有人都是來這邊討論國防工業,就她自己的投影片放個斗大的宣傳照。」他指出,徐巧芯在座談會後接受Q&A時,先是顛三倒四亂回答,「有人問她如何平衡軍備發展的方向,她回答在她任內不會讓戰爭發生,中國人不打中國人。我看提問者一臉困惑,這在我意料之中。」「老波 the No-Filter Generalist」續指,令人傻眼的是,徐巧芯最後居然大暴走,原因是台下有民眾提問,徐巧芯在選舉期間,開記者會抹黑美國NGO-Spirit of America 「所到之處都發生戰爭」。民眾希望藉此機會,請徐巧芯當著美國NGO 、政府、和工業界的面,解釋她的發言。而徐巧芯馬上聲音高八度,用平常選舉的那種罵政敵醜態,在產業會議上開罵民進黨。徐巧芯連續好幾分鐘的失態,讓台下許多美國與台灣人士憋笑,也讓台上的其他嘉賓傻眼。對此,臉書粉專「不演了新聞台」指出,綠營側翼炮製了一個徐巧芯在台美國防工業會議演說時,被民眾提問到「暴走」的故事。結果這個「台下民眾」,就是民進黨駐美代表蕭舜文本人,「欸不是,當民進黨駐美代表,是辱沒了祖先還是怎樣,為何要假裝民眾?」「不演了新聞台」續指,事實上是蕭舜文提問第一題,是問當兵的人數減少,但兵役延長是在前總統蔡英文任內實施的。徐巧芯回答,反問蕭舜文可能不知道,役期延長的議題是最早是自己先提出的,在當市議員時就提出這樣的觀點,要求政府必須延長兵役,而且一年根本就不夠。「不演了新聞台」表示,蕭舜文再繼續提問,要求徐巧芯為選舉期間說蕭美琴跟SOA組織會面,會為台灣帶來戰爭,要求向現場所有參與者澄清此事。徐巧芯回覆,當初開這個記者會,是因為蕭美琴擔任駐美代表期間與SOA組織的會面竟然被列為密等,如果沒有任何問題,為什麼我們的政府不公開透明?擔任立法委員以後也發現台灣有這樣的情事,政府是否都不向民眾溝通,隱瞞資訊?這就是為什麼當時會開記者會的原因。「不演了新聞台」說,蕭舜文當下沒話,回去就假裝民眾透過側翼帶風向,說徐巧芯「暴走」。