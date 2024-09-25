徐巧芯爆在美台國防工業會議爆走　他揭真相：台下民眾其實是這人

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第23屆「美台國防工業會議」23日起在賓夕法尼亞州費城舉行3天，台灣3大黨各派代表出席，徐巧芯卻被爆出在座談會時，被台下民眾提問竟大爆走，讓台下許多美國與台灣人士憋笑，也讓台上的其他嘉賓傻眼。徐巧芯駁斥，提問者並非一般民眾，而是民進黨的代表，「在這裡就說謊了的文章不值得回應。」而臉書粉專「不演了新聞台」則透露，「台下民眾」就是民進黨駐美代表蕭舜文本人。臉書粉專「老波 the No-Filter Generalist」在臉書發文，「今天最後一場座談會，徐巧芯先是把這當成個人秀。所有人都是來這邊討論國防工業，就她自己的投影片放個斗大的宣傳照。」他指出，徐巧芯在座談會後接受Q&A時，先是顛三倒四亂回答，「有人問她如何平衡軍備發展的方向，她回答在她任內不會讓戰爭發生，中國人不打中國人。我看提問者一臉困惑，這在我意料之中。」「老波 the No-Filter Generalist」續指，令人傻眼的是，徐巧芯最後居然大暴走，原因是台下有民眾提問，徐巧芯在選舉期間，開記者會抹黑美國NGO-Spirit of America 「所到之處都發生戰爭」。民眾希望藉此機會，請徐巧芯當著美國NGO 、政府、和工業界的面，解釋她的發言。而徐巧芯馬上聲音高八度，用平常選舉的那種罵政敵醜態，在產業會議上開罵民進黨。徐巧芯連續好幾分鐘的失態，讓台下許多美國與台灣人士憋笑，也讓台上的其他嘉賓傻眼。對此，臉書粉專「不演了新聞台」指出，綠營側翼炮製了一個徐巧芯在台美國防工業會議演說時，被民眾提問到「暴走」的故事。結果這個「台下民眾」，就是民進黨駐美代表蕭舜文本人，「欸不是，當民進黨駐美代表，是辱沒了祖先還是怎樣，為何要假裝民眾？」「不演了新聞台」續指，事實上是蕭舜文提問第一題，是問當兵的人數減少，但兵役延長是在前總統蔡英文任內實施的。徐巧芯回答，反問蕭舜文可能不知道，役期延長的議題是最早是自己先提出的，在當市議員時就提出這樣的觀點，要求政府必須延長兵役，而且一年根本就不夠。「不演了新聞台」表示，蕭舜文再繼續提問，要求徐巧芯為選舉期間說蕭美琴跟SOA組織會面，會為台灣帶來戰爭，要求向現場所有參與者澄清此事。徐巧芯回覆，當初開這個記者會，是因為蕭美琴擔任駐美代表期間與SOA組織的會面竟然被列為密等，如果沒有任何問題，為什麼我們的政府不公開透明？擔任立法委員以後也發現台灣有這樣的情事，政府是否都不向民眾溝通，隱瞞資訊？這就是為什麼當時會開記者會的原因。「不演了新聞台」說，蕭舜文當下沒話，回去就假裝民眾透過側翼帶風向，說徐巧芯「暴走」。