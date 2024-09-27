腰椎間盤開刀後痛不停！「千倍高能量雷射治療」還他正常人生

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▲高能量雷射治療每次約10~15分鐘，治療部位會感到輕微溫熱，但不會過熱或疼痛。（圖／台大新竹分院提供）

56歲W先生數年前因腰椎椎間盤突出開刀，術後持續下背疼痛，雖然跑了好幾家醫療院所，症狀仍無法改善，最後到台大醫院新竹分院就診，透過比一般低能量雷射強大一千倍的高能量雷射治療，病情迅速有起色，3個月後已完全回歸正常生活。台大醫院新竹分院復健部主治醫師吳浩瑋說，W先生來到門診時，自陳下背已疼痛很長一段時間，現在連休息時也感到不適，甚至無法正常走路，雖詢問原開刀醫師，得到回覆是手術順利，且骨頭和植入物都沒有問題。W先生後來到診所進行電療、熱療，但效果不佳，後續再跑幾家大型醫療院所接受針灸、止痛藥物治療，問題仍未改善，最後到吳浩瑋門診，經吳評估後，開始接受高能量雷射治療，搭配復健運動強化核心肌群 ，下背疼痛也逐漸改善，經3個月後，生活步調已恢復正常。吳浩瑋表示，雷射治療原理是利用光能調節細胞、修復組織，目前健保給付低能量雷射治療，一般輸出功率小於500毫瓦，而高能量雷射的輸出功率為數十瓦，是低能量雷射治療的一千倍；根據研究，對於急慢性疼痛、韌帶扭傷、肌腱或肌肉拉傷、背部或頸部酸痛等症狀，高能量雷射有助止痛、放鬆組織及組織修復。此外，吳浩瑋說明，高能量雷射治療每次約10~15分鐘，治療部位會感到輕微溫熱，但不會有過熱及疼痛的感覺，通常需多次療程，再搭配復健治療，才能達到最好的效果，但懷孕、惡性腫瘤、出血、血栓、裝配節律器、感染發燒病人等，則不建議接受此療法。吳浩瑋提醒，慢性疼痛是許多人的困擾，高能量雷射明顯有助於疼痛控制，但疼痛的病因仍須解決，包含姿勢不正確、過度使用、職業傷害等，要經過完整評估並針對問題對症下藥，進行個別化治療，才能徹底改善。