特企／蝦味先美味傳愛「呷袂先」公益不中斷　帶給大家歡樂和美味

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當我們回憶起兒時的美好時光，總會有一些特別的食物或者味道，使我們懷念和感動，兒時都一定聽過這句廣告詞：「蝦味先，乎你呷袂先。」《蝦味先》是在小朋友間最受歡迎的零食，還記得校外教學時，點心時間拿出那包《蝦味先》，所有朋友都會瘋搶，嘴裡塞滿了脆脆的小餅乾、笑聲不斷，對台灣人來說，《蝦味先》正是一種代表童年回憶的餅乾！《蝦味先》創始公司—裕榮食品，一路走來始終秉持著三大堅持：「凡事求好跟求精、先進技術竿頭一步、堅持品質與信用」，同時也是《蝦味先》之所以成為國民零食的原因！《蝦味先》的原料堅持使用原蝦，真材實料不作假，並以烘烤代替油炸，讓愛吃零食又怕發福的民眾，大大的降低身體負擔，加上《蝦味先》的口味不斷推陳出新，每次都帶給消費者不同的新鮮感。《蝦味先》除了原味，還有推出三種口味：香辣口味：在原本原味的基礎上再加點辣辣的口感，口味吃稍重的朋友可以嘗試麻辣口味：愛吃麻辣鍋的朋友真的不要錯過，在原本辣味的基礎上加了麻的感覺，配合適度的辣，口味再升級泡菜口味：一打開包裝，撲鼻的泡菜味迎面而來，又香又涮嘴，彷彿在吃真的泡菜原本就已經足夠涮嘴，再加上香辣滋味，讓人一根接著一根停不下來，不知不覺就整包嗑光光～成為在家追劇的好夥伴，各位零食愛好者可千萬別錯過！裕榮食品《蝦味先》從草根做起，一路以來為台灣人製造美好回憶，同時也持續為社會提供鼓勵、支持，帶給社會更多的愛和關懷，做為台灣背後最堅強的後盾，成為真正的國民零食，例如裕榮食品《蝦味先》近期，也有參與由大安區龍圖里里長聯合原住民關懷協會，前往尖石鄉公所關懷偏鄉原住民的活動。裕榮食品《蝦味先》期望能夠將更多的愛帶給社會，使生活中擁有更多美好的回憶，讓偏鄉小孩也能認識父母那個年代的好味道，同時解決偏鄉孩童平時嘴饞，肚子突然餓了沒小零食充飢的問題，《蝦味先》作為本土的零食之王，當之無愧！各大實體通路：7-11、全家、萊爾富、全聯、大潤發、家樂福、愛買、美廉社，趕緊去掃貨吧，各位食客。