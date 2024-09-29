企業女壘聯賽／兆基穿山甲維持龍頭！新世紀黃蜂1日2勝大補血

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2024企業女子壘球聯賽下半季賽事持續交鋒，28日一日四場賽事，28日首場新北凱撒派出Dawn Bodrug迎戰新世紀黃蜂Alyson Spinas Valanis，雙方面對強力投手封鎖，形成一場精彩投手戰，新世紀黃蜂二局下蘇奕璇選到保送上壘，掌握投手暴投站上得點圈，池亦庭高飛犧牲打先馳得點；新北凱撒則在下個半局靠著陳家宜陽春全壘打追平，雖然下一棒孫渝評擊出安打，卻還是無法延續攻勢、突破平手局面。直到六局下，黃蜂首棒顏綺翾擊出安打，本場MVP蘇奕璇補刀，最終以2:1險勝。第二場臺北臺產熊讚Ellen Roberts和福添福嘉南鷹柯夏愛土洋大對決，嘉南鷹延續重砲模式，首局首棒葉貴萍直接開轟取得領先，臺產則在下半局靠著對手失誤和鄭伃庭安打扳平比數。隨後兩隊進入長達五局的激烈交鋒，雖有安打甚至長打，卻仍無法打下超前分，正規七局結束後進入「突破僵局制」的延長加賽。八局下嘉南鷹掌握臺產上半局無法再添分數的壓力，MVP陳喜晏逆風敲安，以2:1贏球，幫助球隊取得重要一勝，和第二名差距僅剩1場。第三場關鍵比賽兆基穿山甲由潘玉玲掛帥先發，面對中華U18何恩祈，兩位先發都繳出優良成績！潘玉玲主投七局，被敲出5支安打、沒有保送、3次三振，僅失掉1分自責分奪勝。何恩祈面對冠軍兆基打線也絲毫不遜色，展現出整季鍛鍊成果，主投七局，僅被敲6安、1次保送、1次三振，分別在三局受到高沛均安打、石佳青三壘長打，七局MVP廖保琇大棒開轟各失1分，終場兆基2:1險勝成功守成拿下關鍵勝利。一日四戰來到最終場，新世紀黃蜂再度由Alyson Spinas Valanis先發對上臺北臺產熊讚Ellen Roberts，這次黃蜂打線不再留情，四局顏綺翾安打上壘後，由楊妤婕順利護送回家；六局面對失誤和保送出現，陳幸妤再次把握機會追加1分；七局更從首棒林宜穎安打開始，蘇奕璇安打和池亦庭保送上壘，面對楊妤婕打擊出現失誤再掉2分。最終黃蜂以4:0完封對手，投手部分Alyson強力封鎖，幫助黃蜂單日兩勝同時拿下個人MVP獎項。