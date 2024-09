金鐘獎節目類完整入圍名單／吳宗憲雙入圍主持力尬小S、曾國城

我是廣告 請繼續往下閱讀

第59屆金鐘獎將於10月18日舉行「節目類」頒獎典禮,地點在台北流行音樂中心,入圍名單日前公布,其中綜藝節目主持人獎競爭超激烈,吳宗憲以《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》雙料入圍,手心手背都是肉,對上小S以《小姐不熙娣》今年再度入圍,這次能不能贏過漢典,讓大家拭目以待,另外還有曾國城、巴鈺憑藉《女王大人》入圍、老牌藝人澎恰恰、許效舜、苗可麗也以《超級夜總會》搶下金鐘門票。綜藝節目獎除了幾乎年年入圍的《綜藝大熱門》以外,還有新對手有《MUSIC MAKER 音樂主理人》、《未來少女 NEXT GIRLZ》、《全明星辯論會》、《怪客臨門》,將一同角逐節目類最大獎。益智及實境節目獎的部分也備受矚目,LULU黃路梓茵以《山裡來了熊孩子》再度挑戰鍍金,將和庹宗康、任容萱走上紅毯,事前就備受期待會是入圍有力候補的《嗨!營業中》、《騎吧!哈林小隊》也都一舉入圍主持人獎,兩邊主持群姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎、張立東、浩子,對上庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天,直接走一個人海戰術,另外還有王彩樺、胡宇威、夏和熙《我們這一攤》也在名單之中。由雷艾美、黃仕傑等人主持的《上山下海過一夜之極島台灣》除了益智及實境節目主持人獎以外,也入圍了益智及實境節目獎,同樣雙料入圍的還有《騎吧!哈林小隊》!將和《TOP DOG回家》、《一字千金 筆武大匯》、《滾石摘星號》一同競爭獎座。MUSIC MAKER 音樂主理人未來少女 NEXT GIRLZ全明星辯論會怪客臨門綜藝大熱門完整新聞請點此: 金鐘獎入圍/《大熱門》入圍「綜藝節目獎」!《未來少女》也上榜 沈睡的水下巨人海洋日記換個爸媽過幾天群山之島與不去會死的他們2騎吧!哈林小隊小S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】/小姐不熙娣吳宗憲、Sandy【吳姍儒】/小明星大跟班吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】/綜藝大熱門曾國城、巴鈺/女王大人澎恰恰、許效舜、苗可麗/超級夜總會完整新聞請點此: 金鐘獎入圍/吳宗憲雙料入圍「最佳主持人獎」!槓小S《不熙娣》 王麗卿/公視表演廳-連篇歌曲李麗芳/MUSIC MAKER 音樂主理人許志高/2023 hito流行音樂頒獎典禮陳宛婷/公視主題之夜SHOW陳美而/第18屆KKBOX風雲榜演唱會TOP DOG回家一字千金 筆武大匯上山下海過一夜之極島台灣滾石摘星號騎吧!哈林小隊Lulu【黃路梓茵】、庹宗康、任容萱、粿粿【江瑋琳】、夏浦洋/山裡來了熊孩子王彩樺【王泳心】、胡宇威、夏和熙/我們這一攤姚元浩【鄧詠麟】、郭泓志、吳映潔【吳承頤】、莎莎【鍾欣愉】、張立東、浩子【謝炘昊】/嗨!營業中庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天/騎吧!哈林小隊雷艾美、黃仕傑、Max【楊盛堯】、八弟【蕭志瑋】/上山下海過一夜之極島台灣吳金黛、林傳智/海洋日記卓士堯、林先敏/你的島嶼我的家2-女人島林先敏、高偉晏/群山之島與不去會死的他們2-EP02深淵驚現嘆息灣!斐立普/MUSIC MAKER 音樂主理人蔣震道、陳漢邦、林欣茹/紀錄觀點 那些鳥事史明輝/阿甯咕大戰想像蟲!朱培峰、林欣頤、陳國諒、賴辰威/HiHi導覽先生吳明昇/一字千金 筆武大匯黃有傑、蕭羽珊、陳怡伶、韓恩妮/妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組賴德欽、鄭皓心、凌福揚/客家製譟林昭言、吳育竑、林錦昌/MUSIC MAKER 音樂主理人柯朝璋/吉日良辰客家封高燦坤/光露營就很忙了陳孟緯、康盛理/毋但是思念陳國安、鐘煜翔、陳伯彥、沈薇/心 所愛的歌大霈【李霈瑜】、馬大元/換個爸媽過幾天亞里【廖敏君】/台灣囡仔、讚!彭浩秦、陳韻如/學學嘴學學鼻鍾欣凌、郭彥均/超級總動員龔俊杰/收成ê彼一工青春發言人5換個爸媽過幾天敢動應援團藝窺究竟WAWA 哇!小孩酷斯拉2叫我野孩子2台灣囡仔、讚!海洋日記妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組拉拉雜雜有土伯-拾光屋大冒險阿甯咕大戰想像蟲!神木島/Giant Tree IslandElmo【戴家昀】/拜請拜請 伯公在哪裡王琄【王秀娟】/誰來演戲之圓桌對談陳君瑋、蔡逸帆/Lima幫幫忙-哈Law.有事嗎?!視網膜【陳子見】、/哈囉!你給問嗎?謝哲青/青春愛讀書ila跟土地學做飯吉日良辰客家封青春愛讀書浩克慢遊極島森林2余大榕/臺灣味陳明珠/客家采風-山上優雅(II)舒夢蘭/守護我們的星球羅亦娌/巷弄裡的吉光片羽亞洲節拍心電圖:台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing穿越圓山秘境群山之島與不去會死的他們2臺灣味藝術很有事守護我們的星球沈睡的水下巨人實習生的筆記本姜智承/小孩酷斯拉2洪淳修/紀錄觀點 那些鳥事陳榮濱/活力新故鄉程紀皓/群山之島與不去會死的他們2蔣煥民、孫曉彤/文藝賦格-鄉關何處林怡初/亞洲節拍心電圖:台北與北京的電音狂想 BPM ECSTASY: The techno wave between Taipei and Beijing唐薏程/文藝賦格-人生萬里皆風景程紀皓/群山之島與不去會死的他們2潘信安/叫我野孩子2蔣煥民/文藝賦格-鄉關何處李景白、施翔筑/沈睡的水下巨人侯盛偉/傳、傳(第二季)陳韋翰、王艾如、范勝翔、程紀皓/群山之島與不去會死的他們2魏平昇、王冠文/看顧蘇品豪/另一種注目-山又二分之一【電視金鐘】電視類、戲劇類入圍公布:2024.9.11(三)節目類典禮時間:2024.10.18 (五)紅毯主持人:黃豪平、木木典禮主持人:吳姍儒(Sandy)戲劇類典禮時間:2024.10.19 (六)紅毯主持人:楊小黎、侯彥西典禮主持人:姚淳耀【廣播金鐘】入圍公布:2024.9.4(三)典禮時間:2024.10.12(六)典禮主持人梁正群、 屠潔第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題,從時裝風格的視覺手法,以及有機、流動的不明未來材質設定,創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀,傳遞台灣影視產業從復古走向未來,隨科技進步帶來更多元的媒介,而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中,並持續挖掘未來的更多可能。本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊 APUJAN跨界操刀,找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力,設計了一款名為「揭幕人」的視覺,邀請不同類別的主持人一起揭開布幕,象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式,一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章,系列主視覺將陸續登場。詹朴表示,「」他也表示,設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬,也回歸到人本身,由參與的人來掀開序幕。「第59屆金鐘獎」星光大道仍分「趴踢區」與「禮車區」雙現場,「節目類頒獎典禮」星光大道由黃豪平與木木(林葦妮)負責,主持人為吳姍儒,「戲劇類頒獎典禮」星光則是楊小黎與侯彥西,典禮主持人則是姚淳耀。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室,海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日(六)晚間7點在台北流行音樂中心舉行,觀眾可透過,海外觀眾則可透過三立國際台同步收看外,亦可透過金鐘官方Youtube、金鐘59官網、文化部FB、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室、LINE TV、LINE TODAY收看,還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。