免想等下班搶買！全聯「一棵菜也沒了」　好市多連推車都被拿光

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▲記者直擊汐止區超市，不只蔬菜搶手，連肉品也是被搶購一空。（圖／記者黃韻文攝）

▲中和好市多在中午就出現爆量人潮，連手推車都被拿光。（圖／方姓民眾提供）

▲吳姓主婦跑了方圓300公尺內3間全聯，連一顆破百元的高麗菜都沒了。（圖／民眾提供）

▲還未到晚間下班後採買高峰期，吳姓主婦急奔3間全聯門市都只能空手走出來。（圖／民眾提供）

山陀兒颱風（國際命名KRATHON）暴風圈持續擴大，預計在後（ 2）日登陸台灣，因此明後兩天風雨最強烈，民眾多趁著今（30）日採購颱風天食材，但還不到下班買菜時間，全聯、家樂福菜架幾乎都像遇到「蝗蟲過境」，山陀兒颱風即將襲台，由於風大雨大不便出門覓食，且颱風期間也叫不到外送，若是遇到停班停課，更是只能「吃自己」，因此連平時不開火的民眾，都趁著風雨變大前趕緊採買，但《NOWnews》記者直擊及民眾反映，還沒下班菜早已被搶光光。方姓民眾今（30）日中午到中和好市多補貨，立刻被誇張人潮嚇到：，長長人龍排隊等出爐，比假日來客數更多，他十分訝異說：「台灣人都不用上班瘋狂採買嗎？」而下午5時多趕著下班的吳姓主婦，則是跑了一間又一間全聯，走進位在永和中正路的全聯時已經「一棵菜也沒有了」，她再直奔附近第2間全聯，竟發現連一顆要價高達105元的高麗菜都賣光，沒想到奔往第3間全聯時更慘，《NOWnews》記者實際直擊汐止區家樂福菜況，在下午5時還未到下班高峰期，門市內菜架也是一片空，全部只剩下一堆菇類，其他蔬菜全被搶到一片不剩，甚至連肉架都空了。據了解，，導致提前出現大缺貨狀況。賣場業者也透露，