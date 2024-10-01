特企／TutorABC獲美國WASC肯定　台灣首家獲此殊榮的線上教育機構

新領導團隊下的全球市場拓展與轉型
TutorABC在2022年全數換新經營團隊，在新任領導團隊 Rodney Miles 與Samuel Yang, CFA 帶領下，TutorABC 進行了亮眼的轉型，蛻變為更具學術性、一站式全方位服務的教育機構。這項演變包括與牛津、劍橋等知名機構進行戰略合作，並與 Barron’s 和 ETS 合作開發進階考試準備課程，強化其課程內容。此外，TutorABC 還透過與 Kaplan 和 400 多所大學的合作，擴展推出TutorABC Study Abroad海外遊學與留學服務。
WASC認證：卓越品質的象徵肯定
WASC 認證是教育品質的權威指標。該過程評估學術表現、機構管理和學生支持系統，獲得 WASC 認證的教育機構被認為達到了國際教育品質標準，其學分和成績單可被全球頂尖大學廣泛認可，舉凡台北美國學校 (TAS)、台北歐洲學校 (TES)、國立台灣大學 (NTU) 和國立政治大學 (NCCU) 等台灣知名學府也都獲得了 WASC 認證。TutorABC 此次獲得候選資格，反映其教育品質已達到國際嚴格標準，此舉也象徵TutorABC將為進一步的國際發展鋪路。
創新教學與全球影響力
深耕線上教育20餘年，TutorABC 以其創新的 AI 科技教學技術和國際母語認證師資而聞名，全面採用經由劍橋英語教學架構受訓的國際教師團隊，為全球 100 多個國家的 1 億多名學生提供個性化、完整多元的課程服務。
領導團隊的積極展望
TutorABC的聯合董事長Rodney Miles 和CEO Samuel Yang, CFA 表示：「獲得 WASC 候選資格，彰顯我們對卓越教育品質與創新的承諾，更代表為我們的學員開啟了新的國際機會。這個重要的里程碑象徵了我們致力於提供一流教育並擴大全球影響力的決心，我們對TutorABC未來的成長感到振奮不已。」
【關於TutorABC】
TutorABC是全球領先的線上教育平台，自2004年起深耕線上教育，以透過終身學習提升生活品質為使命，並持續拓展海外市場，和Disney、Oxford、Cambridge、Barron's、Kaplan等世界級教育機構，及全球400多間大學合作，致力為個人及企業提供全方位的英語、中文、檢定考試及遊留學服務。TutorABC擁有強大的AI配對技術，100%國際認證師資及專業教材，能打造彈性、優質且專業的個人化課程，全球上百個國家，超過一億名學生、三萬名教師，都成功透過TutorABC的平台進行語言學習互動。欲免費體驗TutorABC課程請洽此。
TutorABC在2022年全數換新經營團隊，在新任領導團隊 Rodney Miles 與Samuel Yang, CFA 帶領下，TutorABC 進行了亮眼的轉型，蛻變為更具學術性、一站式全方位服務的教育機構。這項演變包括與牛津、劍橋等知名機構進行戰略合作，並與 Barron’s 和 ETS 合作開發進階考試準備課程，強化其課程內容。此外，TutorABC 還透過與 Kaplan 和 400 多所大學的合作，擴展推出TutorABC Study Abroad海外遊學與留學服務。
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WASC 認證是教育品質的權威指標。該過程評估學術表現、機構管理和學生支持系統，獲得 WASC 認證的教育機構被認為達到了國際教育品質標準，其學分和成績單可被全球頂尖大學廣泛認可，舉凡台北美國學校 (TAS)、台北歐洲學校 (TES)、國立台灣大學 (NTU) 和國立政治大學 (NCCU) 等台灣知名學府也都獲得了 WASC 認證。TutorABC 此次獲得候選資格，反映其教育品質已達到國際嚴格標準，此舉也象徵TutorABC將為進一步的國際發展鋪路。
創新教學與全球影響力
深耕線上教育20餘年，TutorABC 以其創新的 AI 科技教學技術和國際母語認證師資而聞名，全面採用經由劍橋英語教學架構受訓的國際教師團隊，為全球 100 多個國家的 1 億多名學生提供個性化、完整多元的課程服務。
領導團隊的積極展望
TutorABC的聯合董事長Rodney Miles 和CEO Samuel Yang, CFA 表示：「獲得 WASC 候選資格，彰顯我們對卓越教育品質與創新的承諾，更代表為我們的學員開啟了新的國際機會。這個重要的里程碑象徵了我們致力於提供一流教育並擴大全球影響力的決心，我們對TutorABC未來的成長感到振奮不已。」
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TutorABC是全球領先的線上教育平台，自2004年起深耕線上教育，以透過終身學習提升生活品質為使命，並持續拓展海外市場，和Disney、Oxford、Cambridge、Barron's、Kaplan等世界級教育機構，及全球400多間大學合作，致力為個人及企業提供全方位的英語、中文、檢定考試及遊留學服務。TutorABC擁有強大的AI配對技術，100%國際認證師資及專業教材，能打造彈性、優質且專業的個人化課程，全球上百個國家，超過一億名學生、三萬名教師，都成功透過TutorABC的平台進行語言學習互動。欲免費體驗TutorABC課程請洽此。