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特企／《極樂宿舍》事前預約！SweetieFox一同參加成人動漫電玩展

本報訊

▲SweetieFox本尊將於2024/10/12（六）現身台北，參加本屆「AGA成人動漫＆電玩展」，並在《極樂宿舍 Bliss Apartment》攤位與大家見面。（圖／紳士遊戲提供）
▲SweetieFox本尊將於2024/10/12（六）現身台北，參加本屆「AGA成人動漫＆電玩展」，並在《極樂宿舍 Bliss Apartment》攤位與大家見面。（圖／紳士遊戲提供）
❤ 事前預約活動開跑　上你的青梅竹馬！
全新紳士遊戲平台 6Party 發布的首款作品《極樂宿舍 Bliss Apartment》，事前預約活動將於 2024/10/1 (二) 正式開跑，開放所有房東簽署入住合約。總預約數達成目標，就送限定角色【青梅竹馬 - 孟以藜】，另外還有大量虛寶道具等你來領取！

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《極樂宿舍 Bliss Apartment》官方網站

❤ 真人化身遊戲角色　傳說中的辣隻狐狸！
本作強調的重點「真人遊戲化」，其第一波合作對象正是 2024 Pornhub 排行榜第一名，擁有超過 500 萬粉絲及 12 億影片觀看數，並曾經獲得 Pornhub 年度獎項【最佳角色扮演表演者】及【最佳素人模特】的「SweetieFox」！

❤ 專屬劇情配音　What does the fox say？
遊戲中不僅有 SweetieFox 專屬角色形象，也將由 SweetieFox 本人親自進行配音，相關內容預計將於 11 月推出，更多詳細遊戲資訊，請持續留意《極樂宿舍Bliss Apartment》官方 Discord 或 Facebook 粉絲團。

❤ 首次邀請來台　2024 AGA 參展確認！
官方也同時宣布重磅消息，SweetieFox 本尊將於 2024/10/12 (六) 現身台北，參加本屆「AGA成人動漫&電玩展」，並在《極樂宿舍 Bliss Apartment》攤位與大家見面，想要一睹「傳說級狐狸」的紳士們千萬不要錯過！

《AGA 台北國際成人動漫&電玩展》官方網站

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