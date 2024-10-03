山陀兒颱風停班停課連兩天，中午準備吃飯找不到餐廳開門，幫大家一次整理麥當勞、拿坡里、21世紀風味館都買一送一！漢堡王「加1元多一件」，必勝客大披薩199元、「呷霸丸大聯盟披薩」買一送一，摩斯漢堡咖啡買10送10、套餐「1+1」69元，5大速食優惠飽餐一頓好划算。颱風天最想知道速食餐廳有沒有開？「一鍵查詢」好方便。
📌麥當勞歡樂送「買一送一」！本週APP優惠券 颱風天麥當勞有開嗎？
麥當勞歡樂送優惠即日起至10月22日，輸入優惠碼「COKE」可口可樂系列飲品「買一送一」、訂購超值全餐/分享餐/可口可樂系列飲品「買一送一」，還可參加可口可樂魔力食刻抽獎活動，有機會抽中「韓國雙人來回機票」（共十名，不含退款之顧客）。
麥當勞APP全球版本週最新優惠券，即日起至10月6日，單點「蛋捲冰淇淋」特價10元、單點「大薯」特價56元、早餐購買「豬肉滿福堡加蛋套餐「現折10元」、「哥倫比亞紅寶石單品拿堤＋麥香魚」特價119元、得來速限定買大麥克套餐免費送「4塊麥克雞塊」；10月4日至10月6日買超值全餐「免費送玉米湯」。
10月4日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌必勝客：大披薩199元！呷霸丸大聯盟披薩買一送一 颱風天必勝客有開嗎？
必勝客超值必勝嗑優惠，即日起至10月4日，天天平日外帶爽吃「10款大披薩199元」起，包括雙層美式臘腸、夏威夷、日式照燒雞、四小福、黃金咖哩海鮮5款口味只要199元；還有「雙拼口味」大披薩239元爽吃海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福、四重濃起司＋四小福，及熱帶鳳梨海鮮總匯、四重濃起司。
即日起至10月21日，透過官網或PK APP下單，消費達指定金額還免費請吃副食加菜，消費滿209元送「金黃波浪地瓜條小份」、消費滿399元送「巧克力麻糬QQ球8顆」、消費滿599元送「超級總匯起司咔滋餅」、消費滿899元送「起司米比薩＋金黃波浪地瓜條大份」。
颱風天開吃最新聯名美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），球場造型的MLB「呷霸丸大聯盟披薩」單點才399元，「紅糟肉圓」壘包、「莫札瑞拉起司條」壘線、「美式臘腸」投手丘及「滿滿香菜」外野好狂。即日起至11月14日官網及PK雙饗卡APP開賣，外帶大披薩「買一送一」、外送買大送小780元起；即日起至10月8日，還有機會抽獎總價值4萬元的MLB世界大賽套票組，包含雄獅旅遊金兌換券、MLB世界大賽門票一張。
📌摩斯漢堡：咖啡買10送10！「1+1」69元起套餐 颱風天摩斯漢堡有開嗎？
摩斯漢堡即日起至10月31日，大杯摩斯咖啡或中杯拿鐵咖啡「第二杯半價」優惠；全新單品美式咖啡「耶加雪菲2杯＋巴斯克乳酪蛋糕」午茶特惠價199元。「好事成雙1+1」優惠，全時段開吃「方塊薯餅＋大杯冰紅茶」優惠價69元、「北海道可樂餅＋大杯冰紅茶」優惠價69元、「薯條＋大杯可樂」優惠價79元、「摩斯雞塊＋摩斯蒟蒻冰紅茶」優惠價99元。新增「雞塊地瓜組」售價65元，消費套餐加購更只要60元優惠價。
雙十國慶4套優惠搶先吃到10月15日，到店任選紅心芭樂或葡萄系列飲品2杯，國慶優惠價100元；購買「黃金塔塔鱈魚堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶」優惠價100元、「超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥海洋珍珠堡及大杯冰紅茶2入」超值優惠價200元、「摩斯雞塊、方塊薯餅、大杯冰紅茶」小資優惠價100元。
MOS Order APP也有線上點餐獨家優惠，10月1日至10月31日，點購早餐套餐可以20元升級榛果風味奶茶；10月1日至10月15日「安心取溫馨送」獨家中杯摩斯咖啡「買10送10」、中杯拿鐵咖啡「買6送4」、摩斯蒟蒻冰紅茶「2杯100元」、「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」2套150元、「超級大麥海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶」2套200元、「摩斯雞塊、方塊薯餅及大杯冰紅茶」2套200元；10月16日至10月31日，「巧克力米派＋摩斯熱可可」2套150元、「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」2套170元（數量有限，售完為止）。
📌拿坡里：炸雞桶「買一送一」！
拿坡里炸雞專賣店即日起至10月6日，炸雞桶買一送一優惠！買一桶「6隻酷樂雞腿桶」就送一台斤「滋汁雞塊桶」只要390元（原價660元），一整套炸雞「買一桶送一斤」現省270元；三商i美食卡會員限定優惠，使用3點就能領取優惠券，買一桶「6隻酷樂雞腿桶」送一台斤「滋汁雞塊桶」再享「現折10元」，優惠券兌換有效期至10月6日。
📌漢堡王：「加1元多一件」歲末犒賞優惠券 颱風天漢堡王有開嗎？
漢堡王即日起至2024年12月31日開吃「歲末犒賞優惠券」現省1864元，薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。犒賞學生族群，同樣即日起至今年底12月31日，學生本人持其有效學生證，到門市臨櫃購買指定「花生培根脆雞堡＋小薯＋中可」套餐99元、或「雙起士培根牛肉堡＋小薯、中可」套餐119元，加碼「免費送吃4塊雞塊」。
📌21世紀風味館：5款「買一送一」！21香草烤半雞「第2件半價」
21世紀風味館即日起至10月22日，雞肉洋蔥圈、時蔬雞汁飯、烤雞蓉玉米濃湯(大)等餐點都「買一送一」，21香草烤半雞、烤雞腿脆薯餐則是「第2件半價」；每週二、四還有燉飯小棒腿餐「買一送一」限定優惠。提醒大家，台大微風、21TOGO門市恕不適用；優惠不併用；以門市現貨為準，售完為止；foodpanda、UberEats等外送平台(包含外帶自取功能)不適用。
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麥當勞歡樂送優惠即日起至10月22日，輸入優惠碼「COKE」可口可樂系列飲品「買一送一」、訂購超值全餐/分享餐/可口可樂系列飲品「買一送一」，還可參加可口可樂魔力食刻抽獎活動，有機會抽中「韓國雙人來回機票」（共十名，不含退款之顧客）。
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10月4日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌必勝客：大披薩199元！呷霸丸大聯盟披薩買一送一 颱風天必勝客有開嗎？
必勝客超值必勝嗑優惠，即日起至10月4日，天天平日外帶爽吃「10款大披薩199元」起，包括雙層美式臘腸、夏威夷、日式照燒雞、四小福、黃金咖哩海鮮5款口味只要199元；還有「雙拼口味」大披薩239元爽吃海陸總動員、熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福、四重濃起司＋四小福，及熱帶鳳梨海鮮總匯、四重濃起司。
即日起至10月21日，透過官網或PK APP下單，消費達指定金額還免費請吃副食加菜，消費滿209元送「金黃波浪地瓜條小份」、消費滿399元送「巧克力麻糬QQ球8顆」、消費滿599元送「超級總匯起司咔滋餅」、消費滿899元送「起司米比薩＋金黃波浪地瓜條大份」。
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📌摩斯漢堡：咖啡買10送10！「1+1」69元起套餐 颱風天摩斯漢堡有開嗎？
摩斯漢堡即日起至10月31日，大杯摩斯咖啡或中杯拿鐵咖啡「第二杯半價」優惠；全新單品美式咖啡「耶加雪菲2杯＋巴斯克乳酪蛋糕」午茶特惠價199元。「好事成雙1+1」優惠，全時段開吃「方塊薯餅＋大杯冰紅茶」優惠價69元、「北海道可樂餅＋大杯冰紅茶」優惠價69元、「薯條＋大杯可樂」優惠價79元、「摩斯雞塊＋摩斯蒟蒻冰紅茶」優惠價99元。新增「雞塊地瓜組」售價65元，消費套餐加購更只要60元優惠價。
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📌拿坡里：炸雞桶「買一送一」！
拿坡里炸雞專賣店即日起至10月6日，炸雞桶買一送一優惠！買一桶「6隻酷樂雞腿桶」就送一台斤「滋汁雞塊桶」只要390元（原價660元），一整套炸雞「買一桶送一斤」現省270元；三商i美食卡會員限定優惠，使用3點就能領取優惠券，買一桶「6隻酷樂雞腿桶」送一台斤「滋汁雞塊桶」再享「現折10元」，優惠券兌換有效期至10月6日。
📌漢堡王：「加1元多一件」歲末犒賞優惠券 颱風天漢堡王有開嗎？
漢堡王即日起至2024年12月31日開吃「歲末犒賞優惠券」現省1864元，薯條、雞塊、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯及中杯飲料都「加1元多一件」；「1+1自由配」爽吃牛肉堡、脆雞堡等多款漢堡搭配點心或飲料，共28款餐點組合「只要69元」起；銅板點心組也是69元起。犒賞學生族群，同樣即日起至今年底12月31日，學生本人持其有效學生證，到門市臨櫃購買指定「花生培根脆雞堡＋小薯＋中可」套餐99元、或「雙起士培根牛肉堡＋小薯、中可」套餐119元，加碼「免費送吃4塊雞塊」。
📌21世紀風味館：5款「買一送一」！21香草烤半雞「第2件半價」
21世紀風味館即日起至10月22日，雞肉洋蔥圈、時蔬雞汁飯、烤雞蓉玉米濃湯(大)等餐點都「買一送一」，21香草烤半雞、烤雞腿脆薯餐則是「第2件半價」；每週二、四還有燉飯小棒腿餐「買一送一」限定優惠。提醒大家，台大微風、21TOGO門市恕不適用；優惠不併用；以門市現貨為準，售完為止；foodpanda、UberEats等外送平台(包含外帶自取功能)不適用。