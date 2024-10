我是廣告 請繼續往下閱讀

P. LEAGUE+職籃聯盟 今(4)日公佈2024-25球季例行賽賽程,開幕戰將於10月26(六)由臺北富邦勇士在主場迎戰桃園璞園領航猿,開啟PLG全新第5個球季的新篇章。由於隊伍數目的改變,,而例行賽也預計將進行到2025年4月13日。在賽程安排上,。而在明年農曆春節期間PLG也提前開打,桃園璞園領航猿將於初五2月2日在主場面對臺南台鋼獵鷹的踢館,讓球迷在農曆連假的最後看場精采的比賽、調整心情迎接新年的挑戰!PLG 即將迎來第5個球季,從元年邁出步伐至今,珍惜每一位投入其中的參與者共同築起的舞臺,只要你曾經因為過去的某一個片段而振奮過,邀請各位在下一個章節持續帶著聯盟的信念,號召大家結伴同行 「與我為伍」,也是今年PLG的口號。臺北富邦勇士 – 臺北和平籃球館 (10/26主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿)桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館(11/02主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士)臺南台鋼獵鷹 – 臺南國立成功大學(11/30主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士)高雄鋼鐵人 – 高雄市立高雄高級中學(12/07主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿)