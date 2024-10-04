P. LEAGUE+職籃聯盟 今（4）日公佈2024-25球季例行賽賽程，開幕戰將於10月26（六）由臺北富邦勇士在主場迎戰桃園璞園領航猿，開啟PLG全新第5個球季的新篇章。
由於隊伍數目的改變，PLG 2024-25球季例行賽將調整為48場，4支球隊每隊都有24場例行賽，其中12場會在主場出賽。在比賽時間安排上，PLG持續招牌的「Tuesday Basketball」，本季仍會有6場週二賽事，另外新增2場週四賽事、，希望持續打造平日看球風潮，而例行賽也預計將進行到2025年4月13日。
在賽程安排上，12/28、12/29臺北富邦勇士將在主場先後迎戰來訪的臺南台鋼獵鷹及桃園璞園領航猿，在跨年之前的週末假日提前讓球迷朋友感受PLG賽事的熱力。而在明年農曆春節期間PLG也提前開打，桃園璞園領航猿將於初五2月2日在主場面對臺南台鋼獵鷹的踢館，讓球迷在農曆連假的最後看場精采的比賽、調整心情迎接新年的挑戰！
PLG 即將迎來第5個球季，從元年邁出步伐至今，珍惜每一位投入其中的參與者共同築起的舞臺，只要你曾經因為過去的某一個片段而振奮過，邀請各位在下一個章節持續帶著聯盟的信念，號召大家結伴同行 「與我為伍」，也是今年PLG的口號。
各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：
臺北富邦勇士 – 臺北和平籃球館 （10/26主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）
桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（11/02主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）
臺南台鋼獵鷹 – 臺南國立成功大學（11/30主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）
高雄鋼鐵人 – 高雄市立高雄高級中學（12/07主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）
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在賽程安排上，12/28、12/29臺北富邦勇士將在主場先後迎戰來訪的臺南台鋼獵鷹及桃園璞園領航猿，在跨年之前的週末假日提前讓球迷朋友感受PLG賽事的熱力。而在明年農曆春節期間PLG也提前開打，桃園璞園領航猿將於初五2月2日在主場面對臺南台鋼獵鷹的踢館，讓球迷在農曆連假的最後看場精采的比賽、調整心情迎接新年的挑戰！
PLG 即將迎來第5個球季，從元年邁出步伐至今，珍惜每一位投入其中的參與者共同築起的舞臺，只要你曾經因為過去的某一個片段而振奮過，邀請各位在下一個章節持續帶著聯盟的信念，號召大家結伴同行 「與我為伍」，也是今年PLG的口號。
各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：
臺北富邦勇士 – 臺北和平籃球館 （10/26主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）
桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（11/02主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）
臺南台鋼獵鷹 – 臺南國立成功大學（11/30主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）
高雄鋼鐵人 – 高雄市立高雄高級中學（12/07主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）