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▲全聯今（4）日起至9日，配合台北市政府市場處啟動平價蔬菜措施，於北農供應的229間雙北門市推出8款蔬菜限定優惠。（示意圖／記者蕭涵云攝）

▲家樂福大陸妹（福山萵苣）1包119元。（圖／記者徐銘穗攝）

▲達人公開高麗菜保鮮祕法，整顆不放冰箱放水盆讓根部吸水，可延長保鮮期又不佔冰箱空間。（圖／翻攝自臉書我愛全聯-好物老實說社團）

山陀兒颱風警報已經解除，賣場啟動平價蔬菜措施，全聯8款蔬菜特價，馬鈴薯1顆14元；家樂福也有7款蔬菜特價，紅蘿蔔買1送1。記者今（傍晚）實際前往家樂福，驚見1顆高麗菜169元、1包大陸妹（福山萵苣）119元，紅蘿蔔39元還買1送1，讓主婦們都笑了，虧說：「已購買，小孩很愛吃！」根據農業部在今（4）下午3時召開的中央災害應變中心第17次工作會報中表示，今（4）台北果菜批發市場交易量755公噸，較3日減少52公噸，平均每公斤交易價格55.6元，較昨天上漲6.8元、漲幅13.9%。不過，西螺果菜批發市場平均每公斤交易價52.1元，較昨下跌2.1元，跌幅3.9%。不過，實際從單一品項菜價來看，新北果菜公司官網交易行情價顯示，高麗菜（甘藍、改良尖）4日每公斤批發均價65.6元、3日32.4元，漲幅約102％；牛番茄4日每公斤批發均價129.3元、3日81.1元，漲幅約58％；芫荽（香菜）4日每公斤批發均價218.4元、3日均價134.3元，漲幅約62%。全聯、家樂福即起推出7~8款特價蔬菜，包含全聯進口馬鈴薯單顆特價14元、洋蔥特價16元／顆、小黃瓜特價39元等，家樂福則有美國西洋芹特價79元、有機櫛瓜99元、有機紅蘿蔔39元買1送1。記者傍晚實地前往家樂福淡水店，發現菜價上漲得超有感，高麗菜1顆169元、大陸妹（福山萵苣）1包119元、越南進口花椰菜2顆159元。。買菜的主婦無奈說，颱風放2天家裡都沒有葉菜了，想吃再貴還是得買下去。不過，也有不少聰明主婦想起先前在全聯社團爆紅的高麗菜「最強保鮮法」，將整顆高麗菜放在水盆上，「根部放水給它吸收，可以保存很久，不用放冰箱佔空間」，並說大約3天換一次水就可以，笑說：「可以吃很久。」