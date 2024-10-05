帳篷買一送一，露營控不能錯過！2024台灣戶外用品展台北經典場昨（4）起至下周一10月7日，一連4天在台北南港展覽館登場，今（5）適逢周末，展場祭出人氣帳篷5折優惠、收納箱99元、復古營燈3.3折，多項「買一送一」優惠、展場票價與資訊一次看。
主辦單位公布展場優惠，知名帳篷品牌「Outthere好野」（攤位Ｉ061）人氣帳篷5折，紅外線烤爐半價（攤位I1202），Camping Bar（攤位Ｉ116）、BARRACK09.CO（攤位Ｉ416）、TAKODA（攤位Ｉ430）則推出買一送一的超低折扣。復古老營燈品牌BAREBONES（攤位Ｉ102）送上展場限定的3.3折優惠。Camping Bar指定收納箱99元、逐露天下懸停伸縮扣買一送一。
📍Outthere好野（攤位Ｉ061）人氣帳篷5折
📍威廉麗莎（攤位I1202）紅外線烤爐半價，9999元
📍BAREBONES（攤位Ｉ102）3.3折
📍Camping Bar（攤位Ｉ116）指定收納箱99元、露營椅買一送一
📍VISIONPEAKS（攤位I516）買指定帳篷送防水墊
📍逐露天下（攤位I616）懸停伸縮扣買一送一
戶外用品展現場集結超過450個攤位，展出項目涵蓋露營登山、車露車宿及各項戶外運動用品，從裝備、服飾到鞋款，一應俱全。展場中也有不少車露攤位，包含NISSAN（攤位Ｊ604）展出與戶外露營領導品牌 Coleman 合作推出 Nissan X-Trail 及 Kicks「Outdoor 野 Fun 版」。車露風格打造專家-FRTW （攤位Ｉ630）也帶來最新款不下營釘、營柱也能站立於風中、能阻抗10級強風的兩款蝙蝠帳。
攝影器材展同步登場 防潮箱現折4000元
此外，由台北市攝影器材商業同業公會主辦的「台北攝影器材暨影音創作設備展」也同步登場，正成（攤位Ｊ609）推出購買指定鏡頭送大禮包，日本麥克風品牌Azden（攤位Ｊ1110）提供10年保固及8折限量優惠，劉氏國際 （攤位Ｊ1323）防潮箱限時折扣現省4000元。
🟡展場周末眾星雲集資訊
10/5(六) 14:30 Sennheiser(Ｉ329)戶外嘉年華嘉賓：福夢FUMON
10/5(六) 14:30 GoPro (Ｊ509)一日店長：KID林柏昇
10/5(六) 14:30 Insta360 (Ｊ804)大來賓：壹加壹
10/6(日) 14:00 忠欣欣生活(Ｉ816)大來賓：郭泓志
10/6(日) 14:30 GoPro (Ｊ509)一日店長：Mia米亞
10/6(日) 14:30 Insta360 (Ｊ804)大來賓：金魚腦
🟡戶外用品展x攝影器材展 展覽資訊
時間：10/4~10/7 10：00~18：00
地點：台北南港展覽館1館1樓
票價：全票200元／張、優惠票100元/張、70歲以上長者及12歲以下小孩免費（1票逛2展）
官網：https://www.chanchao.com.tw/taiwanoutdoor/taipei/
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📍Outthere好野（攤位Ｉ061）人氣帳篷5折
📍威廉麗莎（攤位I1202）紅外線烤爐半價，9999元
📍BAREBONES（攤位Ｉ102）3.3折
📍Camping Bar（攤位Ｉ116）指定收納箱99元、露營椅買一送一
📍VISIONPEAKS（攤位I516）買指定帳篷送防水墊
📍逐露天下（攤位I616）懸停伸縮扣買一送一
戶外用品展現場集結超過450個攤位，展出項目涵蓋露營登山、車露車宿及各項戶外運動用品，從裝備、服飾到鞋款，一應俱全。展場中也有不少車露攤位，包含NISSAN（攤位Ｊ604）展出與戶外露營領導品牌 Coleman 合作推出 Nissan X-Trail 及 Kicks「Outdoor 野 Fun 版」。車露風格打造專家-FRTW （攤位Ｉ630）也帶來最新款不下營釘、營柱也能站立於風中、能阻抗10級強風的兩款蝙蝠帳。
攝影器材展同步登場 防潮箱現折4000元
此外，由台北市攝影器材商業同業公會主辦的「台北攝影器材暨影音創作設備展」也同步登場，正成（攤位Ｊ609）推出購買指定鏡頭送大禮包，日本麥克風品牌Azden（攤位Ｊ1110）提供10年保固及8折限量優惠，劉氏國際 （攤位Ｊ1323）防潮箱限時折扣現省4000元。
🟡展場周末眾星雲集資訊
10/5(六) 14:30 Sennheiser(Ｉ329)戶外嘉年華嘉賓：福夢FUMON
10/5(六) 14:30 GoPro (Ｊ509)一日店長：KID林柏昇
10/5(六) 14:30 Insta360 (Ｊ804)大來賓：壹加壹
10/6(日) 14:00 忠欣欣生活(Ｉ816)大來賓：郭泓志
10/6(日) 14:30 GoPro (Ｊ509)一日店長：Mia米亞
10/6(日) 14:30 Insta360 (Ｊ804)大來賓：金魚腦
🟡戶外用品展x攝影器材展 展覽資訊
時間：10/4~10/7 10：00~18：00
地點：台北南港展覽館1館1樓
票價：全票200元／張、優惠票100元/張、70歲以上長者及12歲以下小孩免費（1票逛2展）
官網：https://www.chanchao.com.tw/taiwanoutdoor/taipei/