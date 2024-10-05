2024「府中奇幻城」系列活動即(5)日起登場!首場重點活動「少年拍-WEPOP！」開幕派對，邀請上百位高中生齊聚府中廣場挑戰最夯自媒體拍攝，現場還有營隊團康、趣味闖關、MV舞蹈串燒、戶外電影院、市集等精采活動，High翻現場!
新北市文化副局長于玟跟民眾一起體驗韓國最新「踏步拍」與「時尚拍」，並鼓勵年輕人發揮創意，通過影像拍攝展現自我！開幕派對結合自媒體拍攝挑戰、動態影像串流、社群流量效應及多元新興拍攝玩法，透過民眾參與活動累積上傳自媒體影片，看誰能引爆最高的流量。除此之外，還有MV舞蹈串燒及特色品牌市集等，邀請民眾到府中雙城體驗最特別的週末。
于玟副局長表示，府中地區一直深受年輕族群喜愛，「府中15」作為在地重要文化據點，持續透過多樣化的展覽、電影放映和主題活動，提供民眾豐富多元的影像文化藝術體驗。繼暑假的街頭學校，接續10月登場的「少年拍-Video Format of You」，結合自媒體時代潮流，由12組新世代藝術團隊領軍，其中包含國際時裝設計師品牌ANGUS CHIANG攜手HTC VIVE Arts 共同推出VR 遊戲「AC World」，透過建築裝置、藝術家影像、燈光等，創造年輕人喜愛的創意影像互動舞台，邀請青年朋友以自媒體視角，探索府中新風貌。除此之外，文化局也長期鼓勵年輕學子進行影像創作，每年10月的「學生影像新星獎」為青年們提供展示自我、發揮創意的平台。
新北市文化局表示，10月的府中相當熱鬧！落腳於府中15的新北市設計中心，10月5日至10月18日迎來首次「新北市設計週」，以「HELLO DESIGN 嗨設計」為主題於8樓展出，透過動感的主視覺「HELLO」意象，回應設計隨著城市脈動行走；此外，新北市文化基金會同步在府中15的6樓推出「#OldOldTD老派衣報攤」主題展，展開高齡設計行動，帶著阿公阿嬤改造舊衣、拍攝時尚穿搭照！
2024年「府中奇幻城」活動串聯新北市文化局「少年拍-Video Format of You」特展、市場處「新北好市節」、經發局「府中搞什麼鬼」、「古著試衣間」、府中商圈脫口秀等活動，連續四個週末的六大系列精采活動不容錯過!更多活動資訊可至府中15官網、新北市經發局官網及新北市文化基金會網站查詢。
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于玟副局長表示，府中地區一直深受年輕族群喜愛，「府中15」作為在地重要文化據點，持續透過多樣化的展覽、電影放映和主題活動，提供民眾豐富多元的影像文化藝術體驗。繼暑假的街頭學校，接續10月登場的「少年拍-Video Format of You」，結合自媒體時代潮流，由12組新世代藝術團隊領軍，其中包含國際時裝設計師品牌ANGUS CHIANG攜手HTC VIVE Arts 共同推出VR 遊戲「AC World」，透過建築裝置、藝術家影像、燈光等，創造年輕人喜愛的創意影像互動舞台，邀請青年朋友以自媒體視角，探索府中新風貌。除此之外，文化局也長期鼓勵年輕學子進行影像創作，每年10月的「學生影像新星獎」為青年們提供展示自我、發揮創意的平台。
新北市文化局表示，10月的府中相當熱鬧！落腳於府中15的新北市設計中心，10月5日至10月18日迎來首次「新北市設計週」，以「HELLO DESIGN 嗨設計」為主題於8樓展出，透過動感的主視覺「HELLO」意象，回應設計隨著城市脈動行走；此外，新北市文化基金會同步在府中15的6樓推出「#OldOldTD老派衣報攤」主題展，展開高齡設計行動，帶著阿公阿嬤改造舊衣、拍攝時尚穿搭照！
2024年「府中奇幻城」活動串聯新北市文化局「少年拍-Video Format of You」特展、市場處「新北好市節」、經發局「府中搞什麼鬼」、「古著試衣間」、府中商圈脫口秀等活動，連續四個週末的六大系列精采活動不容錯過!更多活動資訊可至府中15官網、新北市經發局官網及新北市文化基金會網站查詢。