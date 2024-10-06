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2024企業女子壘球聯賽最後一週賽事，今（5）日在台中國際壘球運動園區進行4場賽事，首場新北凱撒以7:0完封兆基穿山甲，第二場臺北臺產熊讚以3:0完封Ｕ18中華培訓隊，新世紀黃蜂一日兩勝，分別以2:0完封福添福嘉南鷹跟以7:0完封U18中華培訓隊，例行賽告一段落，預計10月26日開始進行季後賽。

2024企業女子壘球聯賽最後一週賽事，今（5）日在台中國際壘球運動園區進行4場賽事，5日第一場賽事，兆基穿山甲推出先發投手ANTO THAO對上新北凱撒Dawn Bodrug，新北凱撒靠著主力楊安淇、劉瑄和孫渝評的安打串連及對手守備失誤，最終狂攻7分，新北凱撒最後就以7:0贏球。鄭佳美繳出3支3，表現最為出色，MVP為單場4支2，並敲出勝利打點的劉瑄。5日第二場中華U18培訓隊派出黃瑜芊先發迎戰臺北臺產熊讚Ellen Roberts，結果臺北臺產熊讚以3:0贏球。先發Ellen Roberts完投7局，被敲出4支安打、1次四壞，無失分並送出10次三振。同時，打擊部分，4局黃語嫣獲保送開始，Tamieka Whitefield、許芷瑜接連敲安得分。5局再從何瑋晴保送開始，林沛昀長打表現和對手失誤，幫助臺產再添2分，順利贏得比賽勝利，MVP為好投的先發Ellen Roberts。第三場「晉級賽前哨戰」，由新世紀黃蜂Alyson Spinas Valanis對上福添福嘉南鷹陳靖瑜，雙方投手協力上演精彩投手戰。黃蜂Alyson主投3.2局，僅被敲出1支安打、2次保送、1次三振，接任的朱怡珊也以被敲2安、2次三振的好表現完成比賽；而嘉南鷹陳靖瑜完投7局，被敲出4支安打、1次三振失掉2分，當中1分為自責分。2024年例行賽最終場，由新世紀黃蜂王牌投手蔡珈蓁對上中華U18培訓隊林若亞，黃蜂打線大爆發，全場15支安打拿下7分，當中池亦庭、陳幸妤雙安，楊妤婕、沈筱琳狂掃3支安打，MVP顏綺翾更是4支4猛打賞，而黃蜂啟用的兩任投手蔡珈蓁和施彩芸也完美聯手封鎖學妹，以7:0獲勝。