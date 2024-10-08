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▲《Biong Biong地球娛樂室》中的代表角色「兔瓏」，是很有個性的兔子。（圖／羅PD IG）

▲羅PD在2024百想藝術大賞拿下「最佳男子綜藝獎」，是韓國知名製作人。（圖／羅PD IG）

韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）有南韓「國民PD」的封號，過去一手捧紅節目《兩天一夜》、《花樣爺爺》、《新西遊記》等，讓人印象深刻。近期羅PD推出的真人實境節目《Biong Biong地球娛樂室》也在各國爆紅，《Biong Biong地球娛樂室》更宣布11月要來台舉行快閃店，羅PD帶著節目創造的代表角色「兔瓏」造訪台灣，除了販售周邊商品更將帶來精采快閃活動，要大家敬請期待。「羅PD、兔瓏的粉絲們看過來，在韓國獲獎無數、製作過多部超人氣綜藝的明星製作人羅暎錫PD，將帶著他的大熱門真人實境秀《Biong Biong地球娛樂室》中的代表角色兔瓏一起來台灣啦！」主辦單位野獸國10月4日驚喜在臉書宣布好消息，表示《Biong Biong地球娛樂室》將來台舉行快閃活動，讓粉絲又驚又喜。消息指出，《Biong Biong地球娛樂室》將於台北微風南山百貨商場開設快閃商店，11月1日正式開放，直到11月24日止，為期3週時間，粉絲要搶要快。野獸國指出，這次除了好玩好拍照的布景外，還有韓國原裝來台、一上市就造成熱烈搶購的兔瓏周邊，更有許多首次在台灣亮相的商品，要大家敬請期待。事實上，羅PD相當熱愛來台灣，去年他也曾來台舉行「2023羅PD分享講座（2023 NANALAND）」，跟1千多名粉絲相見歡，並留下歡樂大合照，讓韓國粉絲都感到不可思議。羅PD自己也笑說，像這樣製作單位與粉絲的見面會，是連首爾都看不到的盛況。羅PD也曾分享，自己認識在台灣有位認識很久的朋友名叫「蘑菇」，透過蘑菇牽線，他才能多次來台舉辦見面會。【Biong Biong地球娛樂室 快閃店】資訊活動日期｜2024/11/1（五）-2024/11/24（日）活動地點｜微風南山2F營業時間｜週日-週三 11:00-21:30、週四-週六11:00-22:00