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昨日監察院公布前數位發展部部長唐鳳在部長任內最後一次的財產申報，資深媒體人黃揚明眼尖發現，唐鳳的存款僅剩19萬餘元，從2016年10月任官至今年5月20日近8年，財產大縮水，真是特別。黃揚明指出，2017年1月，監察院公布唐鳳第一次財產申報資料，唐鳳名下有新北市新店區土地、建物各1筆、汽車1輛、存款270萬餘元；另有房貸債務共1,036萬3,522元；而這次唐鳳的卸職申報，除了新北市新店區土地、建物各1筆沒有變化，名下存款僅剩19萬0,577元。債務則增加至1,390萬7,845元。去年3月，唐鳳前一次申報的資料，存款為43萬0,163元，債務則是1,467萬0,321元。黃揚明表示，也就是說，若以唐鳳初次申報與最後一次申報資料對比，唐鳳存款減少250萬餘元，債務增加354萬餘元，汽車也沒了。整體財產縮水超過600萬元。以部長級薪資每月平均約20萬計算，唐鳳任官期間至少薪資收入可達約2千萬元左右。可估算其實質財產縮水超過2,600萬元以上，「真是可憐的官員啊！」